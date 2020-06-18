Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder

CENGİZ İÇİN SMALLING ARTI PARA

Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen ve İtalyan kulübünün kadrosnda tutmak istediği Chris Smalling'i belli bir bonservis ücreti belirleyerek vermeyi düşünen Manchester United, karşılığında 35 milyon euro'yu bulan değeri ile Cengiz Ünder'i yeni hedef olarak belirledi.