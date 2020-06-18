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Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder

Premier Lig ekiplerinden Manchester United kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Önce Borussia Dortmund'tan Jadon Sancho'ya kancayı takan Kırmızı Şeytanlar, Sarı-siyahlıların istediği yüksek ücret nedeniyle rotayı AS Roma forması giyen Cengiz Ünder'e çevirdi.

18.06.2020 16:16 - Son Güncelleme: 18.06.2020 16:16
Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder

Jadon Sancho'nun 100 milyon euro üstü bonservis bedeli olması nedeniyle geri adım atan Manchester United, Roma'nın Türk milli yıldızı Cengiz Ünder için teklifte bulundu.

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Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder

Manchester United Başkanvekili Ed Woodward, menajer Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği transfer listesine hareket ederek çalışmalarını sürdürüyor.

Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder

Corriere dello Sport'ta çıkan habere göre; Jadon Sancho, Federico Chiesa ve Jack Grealish gibi isimler için görüşmeler yapan Manchester United, 100 milyon euro üstü taleplerle karşılaşınca bir adım geri attı.

Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder

Koronavirüs pandemisi nedeniyle spor ekonomisinin zarar görmesi ve bu zararın nereye kadar devam edemeyeceğinden emin olamayan Manchester United yönetimi, pahalı transferler yerine ekonomik ve potansiyelli isimlere yönelmeyi seçti.

Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder

CENGİZ İÇİN SMALLING ARTI PARA
Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen ve İtalyan kulübünün kadrosnda tutmak istediği Chris Smalling'i belli bir bonservis ücreti belirleyerek vermeyi düşünen Manchester United, karşılığında 35 milyon euro'yu bulan değeri ile Cengiz Ünder'i yeni hedef olarak belirledi.

Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder

Roma ile şu an Smalling artı para formülüyle görüşen Manchester United, Solskjaer'in de onay verdiği Cengiz Ünder'e gelecek sezon kırmızı siyahlı formayı giydirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder

BAŞAKŞEHİR'E YÜZDE 20 PAY
22 yaşındaki Cengiz Ünder, Altınordu altyapısından çıktıktan sonra Başakşehir forması giydi ve 14.25 milyon euro ve yüzde 20 pay bedeliyle 2017 yazında Roma'ya transfer oldu. Cengiz Ünder, bu sezon 20 maçta 1055 dakika süre aldı ve 3 gol attı.

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