Cengiz Ünder'e Manchester United kancası | Jadon Sancho olmadı, hedef Cengiz Ünder
Premier Lig ekiplerinden Manchester United kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Önce Borussia Dortmund'tan Jadon Sancho'ya kancayı takan Kırmızı Şeytanlar, Sarı-siyahlıların istediği yüksek ücret nedeniyle rotayı AS Roma forması giyen Cengiz Ünder'e çevirdi.
18.06.2020 16:16
- Son Güncelleme: 18.06.2020 16:16
CENGİZ İÇİN SMALLING ARTI PARA
Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen ve İtalyan kulübünün kadrosnda tutmak istediği Chris Smalling'i belli bir bonservis ücreti belirleyerek vermeyi düşünen Manchester United, karşılığında 35 milyon euro'yu bulan değeri ile Cengiz Ünder'i yeni hedef olarak belirledi.
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