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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oyuncularına bu sözlerle sert çıktı: Bakın ve utanın!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oyuncularına bu sözlerle sert çıktı: Bakın ve utanın!
Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı futbolcuların sahaya koydukları futbol, teknik direktör Sergen Yalçın'ı çileden çıkardı. Deneyimli çalıştırıcının oyuncularına müsabaka görüntülerini izlettiği analiz toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandığı öğrenildi. İşte detaylar...
18.06.2020 11:37
- Son Güncelleme: 18.06.2020 11:37
Koronavirüs pandemisi arası sonrasında, Süper Lig'de sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 2-1 mağğlup olarak taraftarlarını üzdü.
Bu karşılaşmada etkisiz kalan siyah-beyazlı oyuncular, özellikle sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutuldular.
Beşiktaş adına sahanın en iyisi ise Kanadalı futbolcu Atiba oldu...
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den daha fazla takımda kalmasını istediği Atiba, Antalyaspor maçında bir kez daha şov yaptı.
Kanadalı oyuncu, bu hafta Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan (7), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (10) ve hücum bölgesinde en fazla pas yapan (36) oyuncu oldu.