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Adı Fenerbahçe ile anılan Bjelica açıkladı: Sonunda İstanbul'a...

Fenerbahçe'nin teknik direktör problemli, Tahir Karapınar'ın teknik sorumluluğa getirilmesiyle kısa bir süreliğine çözüldü. Ancak Sarı-lacivertliler gelecek sezon için yeni bir teknik adamla anlaşmak zorunda. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elenen Fenerbahçe'nin teknik adamlar listesinde yer aldığı bilinen Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bjelica'nın o açıklamaları.

19.06.2020 11:32 - Son Güncelleme: 19.06.2020 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





