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Adı Fenerbahçe ile anılan Bjelica açıkladı: Sonunda İstanbul'a...

Fenerbahçe'nin teknik direktör problemli, Tahir Karapınar'ın teknik sorumluluğa getirilmesiyle kısa bir süreliğine çözüldü. Ancak Sarı-lacivertliler gelecek sezon için yeni bir teknik adamla anlaşmak zorunda. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elenen Fenerbahçe'nin teknik adamlar listesinde yer aldığı bilinen Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bjelica'nın o açıklamaları.

19.06.2020 11:32 - Son Güncelleme: 19.06.2020 11:32
Adı Fenerbahçe ile anılan Bjelica açıkladı: Sonunda İstanbul'a...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, sarı lacivertliler hakkında konuştu.

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Adı Fenerbahçe ile anılan Bjelica açıkladı: Sonunda İstanbul'a...

Yaptığı açıklamada Hırvatistan'daki günlerinden de bahseden tecrübeli antrenör, İstanbul'a gelip gelmeyeceğine dair dair net ifadeler kullandı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Bjelica açıkladı: Sonunda İstanbul'a...

Öte yandan Bjelica, İspanya'dan kendisine talip olup olmadıklarına dair de önemli bilgiler verdi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Bjelica açıkladı: Sonunda İstanbul'a...

Fotomaç'ın derlemesine göre; Hırvat basınında konu ile ilgili yer alan haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

Adı Fenerbahçe ile anılan Bjelica açıkladı: Sonunda İstanbul'a...

"Fenerbahçe tarafından 1 aydır çağırılmayan Nenad Bjelica, Dinamo'yu zaman zaman izlemeye devam ediyor. Slaven Belupo ile oynanan karşılaşmayı izleyen Bjelica, Bruno Petkovic hakkında da konuştu.

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