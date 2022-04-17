Kasımpaşa, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 11'de Doğucan Haspolat, 45 ile 63'te Muleka ve 73'te penaltıdan Umut Bozok kaydetti.
17.04.2022 18:52 - Son Güncelleme: 17.04.2022 18:52
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 11'de Doğucan Haspolat, 45 ile 63'te Muleka ve 73'te penaltıdan Umut Bozok kaydetti.