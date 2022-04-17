RAMAZAN İMSAKİYE
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Kasımpaşa, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 11'de Doğucan Haspolat, 45 ile 63'te Muleka ve 73'te penaltıdan Umut Bozok kaydetti.

17.04.2022 18:52 - Son Güncelleme: 17.04.2022 18:52
Kasımpaşa, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

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Kasımpaşa, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı

Ev sahibi takım maça, Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Tunay, Hajradinovic, Mortadha, Fall ve Muleka 11'iyle başladı.

Kasımpaşa, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı

Konuk takım ise, Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas ve Balotelli 11'iyle sahada yer aldı.

Kasımpaşa, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı

Zorlu müsabakada gülen taraf 4-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 11'de Doğucan Haspolat, 45 ile 63'te Muleka ve 73'te penaltıdan Umut Bozok kaydetti.

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