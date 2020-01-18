Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişme! Görüşmede Galatasaray detayı...
Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder, bir başka İtalyan kulübü olan Milan'ın radarında. Milano ekibinin ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olan Cengiz Ünder için Galatasaray'da devrede. Çizme ekibi Cengiz için kiralama teklifiyle kapıyı çalabilir. İşte Cengiz Ünder transferinde detaylar...
18.01.2020 12:14
- Son Güncelleme: 18.01.2020 12:22
Ara transferde İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme imzalayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Milan, bu transferle yetinmeyecek. İtalyan ekibi gözünü milli yıldız Cengiz Ünder'e dikti.
Roma'nın başlarda oyuncuyu satmak istememesi nedeniyle geri adam atan Milan, ofansif bölgesini güçlendirmek için milli futbolcuyu mutlaka almak istiyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio da paylaştığı haberde Cengiz'in menajerinin Milano'da kulüp yetkilileri ile bir araya geldiğini duyurdu. Üzerinde konuşulan konu ise takas...
Fotomaç'ın haberine göre; Di Marzio Milan'ın milli futbolcuyu alabilmek için Roma'ya Suso'yu takas olarak teklif edeceğini açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu da başkent ekibinde az süre aldığı için Milan'a gitmeye sıcak bakıyor.
Roma'nın 13.4 milyon euro bedelle Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Cengiz Ünder bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giydi ve bir kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Serie A'da 9, Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıktı.