Cengiz Ünder transferinde sıcak gelişme! Görüşmede Galatasaray detayı...

Roma'nın 13.4 milyon euro bedelle Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Cengiz Ünder bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giydi ve bir kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Serie A'da 9, Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıktı.