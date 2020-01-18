GaleriSpor

Fenerbahçeli futbolcular böyle ifşa edildi! Evli olanından bekar olanına... (İfşalanan futbolcular)

Sosyal medya elimiz kolumuz haline geldikçe, ifşalanan futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor. Daha önce Galatasaraylı futbolcular Emre Mor ve Ömer Bayram ifşa edilmişti. Şimdi sıra Fenerbahçeli futbolculara geldi. Rinda Jemines isimli bir Türk kullanıcı, Instagram'da Süper Lig forması giyen birbirinden ünlü futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa ettikten sonra şimdi de eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın yazdıklarını paylaştı.

18.01.2020 12:09 - Son Güncelleme: 18.01.2020 12:09
Fenerbahçeli futbolcular böyle ifşa edildi! Evli olanından bekar olanına... İfşalanan futbolcular

Süper Lig'de son günlerde arka arkaya ifşalanan futbolculara yenileri eklendi.

Fenerbahçeli futbolcular böyle ifşa edildi! Evli olanından bekar olanına... İfşalanan futbolcular

Rinda Jemines isimli bir Türk kullanıcı, Instagram'da Süper Lig forması giyen birbirinden ünlü futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa ettikten sonra şimdi de eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın yazdıklarını paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcular böyle ifşa edildi! Evli olanından bekar olanına... İfşalanan futbolcular

Rinda Jemines'in söz konusu paylaşımında genç futbolcuya ilk olarak kendisinin mesaj attığı görülüyor.

Fenerbahçeli futbolcular böyle ifşa edildi! Evli olanından bekar olanına... İfşalanan futbolcular

İkili, bir başka sosyal medya platformu olan Snapchat hakkında konuşuyor.

Fenerbahçeli futbolcular böyle ifşa edildi! Evli olanından bekar olanına... İfşalanan futbolcular

Ancak Rinda Jemines, Snapchat hesabı olmadığını belirtiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Furkan Korkmaz alev alev! Galibiyeti kariyer rekoruyla getirdi...
Furkan Korkmaz alev alev! Galibiyeti kariyer rekoruyla getirdi...