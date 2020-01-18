Fenerbahçeli futbolcular böyle ifşa edildi! Evli olanından bekar olanına... (İfşalanan futbolcular)
Sosyal medya elimiz kolumuz haline geldikçe, ifşalanan futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor. Daha önce Galatasaraylı futbolcular Emre Mor ve Ömer Bayram ifşa edilmişti. Şimdi sıra Fenerbahçeli futbolculara geldi. Rinda Jemines isimli bir Türk kullanıcı, Instagram'da Süper Lig forması giyen birbirinden ünlü futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa ettikten sonra şimdi de eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın yazdıklarını paylaştı.
18.01.2020 12:09
- Son Güncelleme: 18.01.2020 12:09
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