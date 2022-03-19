Beşiktaş evinde Hatayspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Evindeki son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlılar, Hatay engelini de kazasız dönmek istiyor. Hatay'daki maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.
19.03.2022 10:51 - Son Güncelleme: 19.03.2022 11:23
Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti. Beşiktaş, son iki maçında ise hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.
İKİNCİLİK İÇİN KAZANMAK ZORUNDA
Siyah-beyazlılar bu sezon başarılı bir performans sergileyen rakibi Hatayspor'u mağlup ederek, Süper Lig ikinciliği şansını sürdürmeyi hedefliyor.