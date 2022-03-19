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Beşiktaş evinde Hatayspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Evindeki son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlılar, Hatay engelini de kazasız dönmek istiyor. Hatay'daki maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.

19.03.2022 10:51 - Son Güncelleme: 19.03.2022 11:23
Beşiktaş evinde Hatayspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş evinde Hatayspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Beşiktaş evinde Hatayspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Son 10 lig maçında sadece 1 yenilgi (G.Saray) alan siyah-beyazlılar, evindeki son 6 lig maçında ise hiç mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş evinde Hatayspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti. Beşiktaş, son iki maçında ise hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Beşiktaş evinde Hatayspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

İKİNCİLİK İÇİN KAZANMAK ZORUNDA
Siyah-beyazlılar bu sezon başarılı bir performans sergileyen rakibi Hatayspor'u mağlup ederek, Süper Lig ikinciliği şansını sürdürmeyi hedefliyor.

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