Beşiktaş evinde Hatayspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti. Beşiktaş, son iki maçında ise hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.