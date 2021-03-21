Bugünkü
Takvim

Dev derbiye saatler kala son dakika sürprizi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Süper Lig'in 31. haftasının ve belki de sezonun en kritik maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maç eksiği ile Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 2 puan önünde bulunan Beşiktaş kazanması durumunda çok büyük avantaj elde edecek. Fenerbahçe ise lige havlu atacak. Sarı-lacivertli ekibin kazanması durumunda ise dengeler yine değişecek. Dev derbi öncesi hem Sergen Yalçın, hem de Erol Bulut kafasındaki 11'leri netleştirirken; Fenerbahçe cephesinde büyük bir sürpriz yaşandı. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Gönül'ün dün takımla çalıştığı ve maça 11'de başlayabileceği öğrenildi. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

21.03.2021 09:44 - Son Güncelleme: 21.03.2021 09:44
Dev derbiye saatler kala son dakika sürprizi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi Beşiktaş 4-3 kazanmış ve Kadıköy'deki galibiyet hasretini sona erdirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dev derbiye saatler kala son dakika sürprizi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Derbi öncesinde moralli yoluna galibiyetlerle devam eden Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçı da kazanmasını bildi. Siyah-beyazlılar hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise Başakşehir'i mağlup ederek kupada finale yükselmişti.

Dev derbiye saatler kala son dakika sürprizi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Fenerbahçe'de ise son durum endişe verici görünüyor. Sarı-lacivertliler, ligin 30. haftasında sıralamanın en altında bulunan Gençlerbirliği'ne karşı 2-1 mağlup olmuş ve taraftarını oldukça üzmüştü. Hafta boyunca Erol Bulut'un gönderilip gönderilmeyeceği tartışılırken Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un kararı Erol Bulut ile Beşiktaş derbisine çıkmak olmuştu.

Dev derbiye saatler kala son dakika sürprizi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Pazar akşamı saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde A Spor muhabirleri Sercan Dikme ve Ahmet Selim Kul, iki takım hakkındaki son notları ve muhtemel 11'leri paylaştı.

Dev derbiye saatler kala son dakika sürprizi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri...

"BEŞİKTAŞ AYNI OYUNU OYNAYACAK"
A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ın oyun anlayışını bozmayacağını ve sezon boyunca oynanılan oyuna devam edeceğini belirtti.