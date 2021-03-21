Dev derbiye saatler kala son dakika sürprizi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri...
Süper Lig'in 31. haftasının ve belki de sezonun en kritik maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maç eksiği ile Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 2 puan önünde bulunan Beşiktaş kazanması durumunda çok büyük avantaj elde edecek. Fenerbahçe ise lige havlu atacak. Sarı-lacivertli ekibin kazanması durumunda ise dengeler yine değişecek. Dev derbi öncesi hem Sergen Yalçın, hem de Erol Bulut kafasındaki 11'leri netleştirirken; Fenerbahçe cephesinde büyük bir sürpriz yaşandı. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Gönül'ün dün takımla çalıştığı ve maça 11'de başlayabileceği öğrenildi. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe'de ise son durum endişe verici görünüyor. Sarı-lacivertliler, ligin 30. haftasında sıralamanın en altında bulunan Gençlerbirliği'ne karşı 2-1 mağlup olmuş ve taraftarını oldukça üzmüştü. Hafta boyunca Erol Bulut'un gönderilip gönderilmeyeceği tartışılırken Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un kararı Erol Bulut ile Beşiktaş derbisine çıkmak olmuştu.