Dev derbiye saatler kala son dakika sürprizi! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Süper Lig'in 31. haftasının ve belki de sezonun en kritik maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maç eksiği ile Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 2 puan önünde bulunan Beşiktaş kazanması durumunda çok büyük avantaj elde edecek. Fenerbahçe ise lige havlu atacak. Sarı-lacivertli ekibin kazanması durumunda ise dengeler yine değişecek. Dev derbi öncesi hem Sergen Yalçın, hem de Erol Bulut kafasındaki 11'leri netleştirirken; Fenerbahçe cephesinde büyük bir sürpriz yaşandı. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Gönül'ün dün takımla çalıştığı ve maça 11'de başlayabileceği öğrenildi. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

21.03.2021 09:44 - Son Güncelleme: 21.03.2021 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





