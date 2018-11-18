Türkiye-İsveç maçı için flaş iddia! Hakem 2 penaltı sözü verdi

İsveç'in yıldız oyuncusu, Türkiye'yi 1-0 mağlup ettikleri UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

18 Kasım 2018 Pazar, 19:33:08 Güncelleme: 19:34:29
Türkiye-İsveç maçı için flaş iddia! Hakem 2 penaltı sözü verdi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç'in, 71. dakikada penaltıdan attığı golle deplasmanda Türkiye'yi 1-0 yenmesinin yankıları İsveç'te sürüyor.

Türkiye-İsveç maçı için flaş iddia! Hakem 2 penaltı sözü verdi

Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet'e konuşan Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın ikinci yarı için İsveç lehine 2 kez penaltı noktasını göstereceği yönünde söz verdiğini öne sürdü.

Türkiye-İsveç maçı için flaş iddia! Hakem 2 penaltı sözü verdi

İlk yarı ceza sahası içindeki bir pozisyonda ayağına sert bir darbe aldığını kaydeden Berg, devre arası hakemle arasındaki geçen konuşmayı şöyle aktardı:

Türkiye-İsveç maçı için flaş iddia! Hakem 2 penaltı sözü verdi

"Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana, 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi."

Berg, muhabirin ''Hakemle konuştuktan sonra size kazanmanız için yardım mı etti?" sorusuna, ''Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi." yanıtını verdi.

Türkiye-İsveç maçı için flaş iddia! Hakem 2 penaltı sözü verdi

JOHANSSON, SEYİRCİ VE ATMOSFERE HAYRAN KALDI
Yayıncı kanal TV4'e açıklamalarda bulunan İsveçli orta saha oyuncusu Jakop Johansson ise Konya'daki seyirci ve atmosfere hayran kaldığını söyledi.

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