Türkiye-İsveç maçı için flaş iddia! Hakem 2 penaltı sözü verdi

"Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana, 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi."

Berg, muhabirin ''Hakemle konuştuktan sonra size kazanmanız için yardım mı etti?" sorusuna, ''Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi." yanıtını verdi.