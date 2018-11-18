Türkiye-İsveç maçı için flaş iddia! Hakem 2 penaltı sözü verdi
İsveç'in yıldız oyuncusu, Türkiye'yi 1-0 mağlup ettikleri UEFA Uluslar Ligi maçıyla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.
18 Kasım 2018 Pazar, 19:33:08 Güncelleme: 19:34:29
"Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana, 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi."
Berg, muhabirin ''Hakemle konuştuktan sonra size kazanmanız için yardım mı etti?" sorusuna, ''Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi." yanıtını verdi.
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