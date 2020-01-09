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Galatasaray transferde gaza bastı! İşte savunmanın yeni yıldızı!

Spor Toto Süper Lig'de devre arasına girilmesinin ardından kulüplerin transfer hamleleri hızlandı. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, takıma dahil edilecek ve takımdan gönderilecek isimleri belirledi. Sarı kırmızılı takım Onyekuru ve Saracchi'ye imza attırırken Sekidika transferinde ise son viraja geldi. Sarı kırmızılılar bir ismi daha renklerine katmak için kollarını sıvadı. Savunmanın yeni yıldızı olması beklenilen isim ülkesinde yaptığı basın açıklamasında Türkiye'ye göz kırptı. İşte detaylar…

09.01.2020 14:40 - Son Güncelleme: 09.01.2020 14:40
Galatasaray transferde gaza bastı! İşte savunmanın yeni yıldızı!

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından takıma dahil edilmesi beklenilen 2 ismi de belirledi.. Kısa süre içerisinde Sekidika'ya resmi imzayı attırmayı planlayan Galatasaray'da transferin 4. bombası patlamak üzere...

Galatasaray transferde gaza bastı! İşte savunmanın yeni yıldızı!

Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşen Galatasaray, transferde ilk resmi imzayı Henry Onyekuru'ya attırmıştı. Sezon başında Monaco'nun yolunu tutan ancak dikiş tutturamayan Nijeryalı yıldız, yeniden parçayı formayı sırtına geçirmişti.

Galatasaray transferde gaza bastı! İşte savunmanın yeni yıldızı!

Transferde durmak bilmeyen cimbomun 2. transferi Macelo Saracchi olmuştu. Fernando Muslera'nın da onay verdiği yıldız isim için Galatasaray, Alman temsilcisi Leipzig ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Galatasaray transferde gaza bastı! İşte savunmanın yeni yıldızı!

Öte yandan sarı kırmızılılar, 3. bombasını da Sekidika ile patlatmaya hazırlanıyor... Aslan, genç oyuncu ile anlaşmaya varırken, sağlık kontrolünden geçirdiği, kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi...

Galatasaray transferde gaza bastı! İşte savunmanın yeni yıldızı!

Galatasaray'ın 4. bombası ise İtalya'dan geliyor... Radamel Falcao ile beraber Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Murillo, sarı kırmızılı formayı giymek için sinyali verdi! İşte Murillo transferinin perde arkası ve oyuncunun açıklamaları!

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