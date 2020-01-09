Galatasaray transferde gaza bastı! İşte savunmanın yeni yıldızı!

Spor Toto Süper Lig'de devre arasına girilmesinin ardından kulüplerin transfer hamleleri hızlandı. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, takıma dahil edilecek ve takımdan gönderilecek isimleri belirledi. Sarı kırmızılı takım Onyekuru ve Saracchi'ye imza attırırken Sekidika transferinde ise son viraja geldi. Sarı kırmızılılar bir ismi daha renklerine katmak için kollarını sıvadı. Savunmanın yeni yıldızı olması beklenilen isim ülkesinde yaptığı basın açıklamasında Türkiye'ye göz kırptı. İşte detaylar…

09.01.2020 14:40 - Son Güncelleme: 09.01.2020 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





