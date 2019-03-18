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Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu

Son haftalarda Galatasaray'ın en formda isimlerinden biri olan Fransız asıllı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bursaspor maçını boş geçmeyen Feghouli son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Feghouli ise bu popülaritasine rağmen ailesini ve eşini gizli tutmayı tercih ediyor. Instagram'da dahi yüzünü gizleyen Sofiane Feghouli'nin eşi Nadia Feghouli'yi görünce çok şaşıracaksınız.

18.03.2019 10:27 - Son Güncelleme: 18.03.2019 10:39
Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu

Bursaspor maçında fileleri havalandıran, son haftalarda Galatasaray'ın en formda isimlerinden biri olan Sofiane Feghouli özel hayatı ile de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ailesi ve eşini özellikle kameralardan uzak tutan Sofiane Feghouli'nin eşi Instagram hesabında bile yüzünü kapatıyor. Buna rağmen Nadia Feghouli görüntülendi. İşte Sofiane Feghouli'nin eşi Nadia Feghouli.

Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu

Shinji Kagawa - Maggy Natsuki

Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu

Maggy Natsuki

Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu

Enzo Roco & Leticia Ribeiro

Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu

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