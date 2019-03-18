Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu
Son haftalarda Galatasaray'ın en formda isimlerinden biri olan Fransız asıllı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bursaspor maçını boş geçmeyen Feghouli son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Feghouli ise bu popülaritasine rağmen ailesini ve eşini gizli tutmayı tercih ediyor. Instagram'da dahi yüzünü gizleyen Sofiane Feghouli'nin eşi Nadia Feghouli'yi görünce çok şaşıracaksınız.
Bursaspor maçında fileleri havalandıran, son haftalarda Galatasaray'ın en formda isimlerinden biri olan Sofiane Feghouli özel hayatı ile de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ailesi ve eşini özellikle kameralardan uzak tutan Sofiane Feghouli'nin eşi Instagram hesabında bile yüzünü kapatıyor. Buna rağmen Nadia Feghouli görüntülendi. İşte Sofiane Feghouli'nin eşi Nadia Feghouli.