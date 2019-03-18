Galatasaraylı Feghouli'nin sır eşini görenler şaşkına döndü! Yüzünü saklıyordu

Son haftalarda Galatasaray'ın en formda isimlerinden biri olan Fransız asıllı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bursaspor maçını boş geçmeyen Feghouli son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Feghouli ise bu popülaritasine rağmen ailesini ve eşini gizli tutmayı tercih ediyor. Instagram'da dahi yüzünü gizleyen Sofiane Feghouli'nin eşi Nadia Feghouli'yi görünce çok şaşıracaksınız.

18.03.2019 10:27 - Son Güncelleme: 18.03.2019 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





