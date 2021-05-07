RAMAZAN İMSAKİYE
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Şampiyonluk yolunda kritik viraj! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi. Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı. Teknik direktörler Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın sahaya çıkacağı 11'ler de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri.

07.05.2021 15:02 - Son Güncelleme: 07.05.2021 15:20
Şampiyonluk yolunda kritik viraj! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyonluk yolunda kritik viraj! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Şampiyonluk yolunda kritik viraj! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Şampiyonluk yolunda kritik viraj! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

LİG MÜSABAKALARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Şampiyonluk yolunda kritik viraj! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.