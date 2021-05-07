Şampiyonluk yolunda kritik viraj! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Ligde geride kalan 39 haftada 37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi. Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı. Teknik direktörler Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın sahaya çıkacağı 11'ler de merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri.

07.05.2021 15:02 - Son Güncelleme: 07.05.2021 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





