Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a Fransa’dan teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in Beşiktaş ile temas kurduğu ve 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin ise Rennes kulübüne, "Ghezzal'ı asla satmayı düşünmüyoruz. Rachid Ghezzal, gelecek sezon ve ondan sonraki sezonlardaki planlamamızda en önemli oyuncularımızdan" cevabını verdi.