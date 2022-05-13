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Haberler Spor Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a Fransa’dan teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a Fransa’dan teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal için Fransızlardan flaş bir teklif geldi. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in Beşiktaş ile temas kurduğu ve 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Siyah-Beyazlı Yönetim gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
13.05.2022 16:48 - Son Güncelleme: 13.05.2022 16:48
Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a Fransa’dan teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Beşiktaş'ın 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak transfer ettiği Rachid Ghezzal ortaya koyduğu performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

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Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a Fransa’dan teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Sezon başında Ghezzal'ın bonservisini 3 milyon Euro'ya Leicester City'den alan Siyah-Beyazlılar Cezayirli yıldızı takımın en önemli parçası olarak görüyor.

Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a Fransa’dan teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in Beşiktaş ile temas kurduğu ve 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin ise Rennes kulübüne, "Ghezzal'ı asla satmayı düşünmüyoruz. Rachid Ghezzal, gelecek sezon ve ondan sonraki sezonlardaki planlamamızda en önemli oyuncularımızdan" cevabını verdi.

Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a Fransa’dan teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Kara Kartal'da iki sezonda 75 maça çıkan Rachid Ghezzal 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a Fransa’dan teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Bu sezon 41 maçta forma giyen yıldız oyuncu 5 gol ve 6 asiste imza attı. Ghezzal geçen sezon ligde 8 gol ve 17 asist üreterek şampiyonlukta başrolü oynamıştı.

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