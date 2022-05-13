Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’a Fransa’dan teklif! Yönetim düşünmeden reddetti
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal için Fransızlardan flaş bir teklif geldi. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in Beşiktaş ile temas kurduğu ve 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Siyah-Beyazlı Yönetim gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti.
13.05.2022 16:48 - Son Güncelleme: 13.05.2022 16:48
Beşiktaş'ın 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak transfer ettiği Rachid Ghezzal ortaya koyduğu performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Sezon başında Ghezzal'ın bonservisini 3 milyon Euro'ya Leicester City'den alan Siyah-Beyazlılar Cezayirli yıldızı takımın en önemli parçası olarak görüyor.
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in Beşiktaş ile temas kurduğu ve 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin ise Rennes kulübüne, "Ghezzal'ı asla satmayı düşünmüyoruz. Rachid Ghezzal, gelecek sezon ve ondan sonraki sezonlardaki planlamamızda en önemli oyuncularımızdan" cevabını verdi.