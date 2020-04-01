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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sürpriz harekat! Terim genç yıldızı istedi

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasından önce oynadığı son 10 karşılaşmadan 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve mücadelesine katılan Galatasaray, lige verilen arada da boş durmayarak yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Galatasaray'da koronavirüs tedavisi gören ve 2 gün önce taburcu edilen Fatih Terim yönetimden 20 yaşındaki genç yıldızı istedi. İşte detaylar...

01.04.2020 11:14 - Son Güncelleme: 01.04.2020 11:14
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sürpriz harekat! Terim genç yıldızı istedi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sürpriz harekat! Terim genç yıldızı istedi

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, takımdaki 30 yaş üstü bazı oyuncuları gönderip yerlerine genç futbolcuları kazandırarak kadrosunu gençlendirmeyi hedefliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sürpriz harekat! Terim genç yıldızı istedi

Kış transfer döneminde de bu stratejiyle hareket eden ve Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom, gelecek sezon için de aynı stratejiyi uygulayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sürpriz harekat! Terim genç yıldızı istedi

Bu amaçla hem genç oyuncuları takıma kazandırmak hem de yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sürpriz harekat! Terim genç yıldızı istedi

TERİM ANIL BAŞARAN'I İSTEDİ
Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da oynayan 20 yaşındaki Anıl Başaran'ın transfer için harekete geçti.

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