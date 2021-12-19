Trabzonspor'un Yunan yıldızı Manolas Siopis'ten şampiyonluk sözleri
Süper Lig'in 17. haftasını kayıpsız geçerek puanını 42'ye yükselten Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken Yunan orta saha Manolas Siopis, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Azmi ve hırsıyla dikkat çeken futbolcu, "Asker gibiyim. Trabzonspor forması için her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da Manolas Siopis'in performansı dikkat çekmeye devam ediyor.
Son olarak Hatayspor maçının 64. dakikasında Djaniny'nin yerine oyuna dahil olan yıldız futbolcu istekli futboluyla taraftardan tam not aldı.
YUNAN GAZETECİYE KONUŞTU
Trabzonspor'un 27 yaşındaki yıldızı, Yunan gazeteci Manos Staramopulos'a özel açıklamalarda bulundu.
İŞTE SIOPIS'İN AÇIKLAMALARI:
Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün Yunan basınından derlediği habere göre Siopis şu ifadeleri kullandı: Şampiyonluğu kazanmak için büyük bir beklenti var. Bunu her gün sokakta, mağazalarda nerede olursanız olun hissedersiniz. İnsanların seni sevmesi harika. Onlara teşekkür etme ve hayal ettiği mutluluğu sunma ihtiyacı duyuyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek gibi yüksek hedeflere ulaşmayı dört gözle beklediğimiz doğru.