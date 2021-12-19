Trabzonspor’un Yunan yıldızı Manolas Siopis’ten şampiyonluk sözleri

Bu bizim için büyük bir fırsat, çünkü diğer şampiyonluk adayları Avrupa'da mücadele ediyor. Bu nedenle oyuncuları yorgun olabiliyor. Büyük hayalimizin peşinden koşan ve her zaman yanımızda olan sonsuz taraftarımıza kupayı getirmek ve onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız.