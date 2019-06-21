Fenerbahçe'nin Premier Lig'den Benik Afobe'nin peşinde | Son dakika transfer gelişmeleri

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda son sürat transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Geçtiğimiz yıl gol yollarında çektiği sıkıntı nedeniyle birçok maçta zor anlar yaşayan sarı lacivertli ekipten flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı Kanarya'da yönetim yıldız bir transferi takıma kazandırmak için İngiltere seferi yapmaya hazırlanıyor...

21.06.2019 08:06 - Son Güncelleme: 21.06.2019 08:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





