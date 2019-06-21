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Fenerbahçe'nin Premier Lig'den Benik Afobe'nin peşinde | Son dakika transfer gelişmeleri

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda son sürat transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Geçtiğimiz yıl gol yollarında çektiği sıkıntı nedeniyle birçok maçta zor anlar yaşayan sarı lacivertli ekipten flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı Kanarya'da yönetim yıldız bir transferi takıma kazandırmak için İngiltere seferi yapmaya hazırlanıyor...

21.06.2019 08:06 - Son Güncelleme: 21.06.2019 08:07
Fenerbahçe'nin Premier Lig'den Benik Afobe'nin peşinde | Son dakika transfer gelişmeleri
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin Premier Lig'den Benik Afobe'nin peşinde | Son dakika transfer gelişmeleri
Geçtiğiimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliilerde gözler transfere çevrilmişti.
Fenerbahçe'nin Premier Lig'den Benik Afobe'nin peşinde | Son dakika transfer gelişmeleri
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçeli kurmaylar, transferin ana gündem maddesi olan santrfor bölgesinde bomba bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin Premier Lig'den Benik Afobe'nin peşinde | Son dakika transfer gelişmeleri
Soldado ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Slimani'nin kiralık sözleşmesi sona erince kulübü Leicester City'e geri döndü.
Fenerbahçe'nin Premier Lig'den Benik Afobe'nin peşinde | Son dakika transfer gelişmeleri
Şu anda takımda kalan tek santrfor olan Michael Frey ise Fenerbahçe'nin satış listesinde bulunuyor.
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