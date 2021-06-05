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Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor: 2 yıldız gidiyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılarda 2 yıldız ile yollar ayrılacak.

05.06.2021 11:17 - Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor: 2 yıldız gidiyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor: 2 yıldız gidiyor

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor: 2 yıldız gidiyor

Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan ve ayrılmaya yanaşmayan Douglas'ın 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor: 2 yıldız gidiyor

Yine kadroda düşünülmeyen ve devre arasında Karagümrük'e kiralanan Lens de kontratında son seneye girdi.

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor: 2 yıldız gidiyor

Douglas'a yine lisans çıkarmayacak olan yönetim, Lens'i için ise yine kiralama formülüne başvuracak. Sivas'a kiralanan Boyd'un durumu ise teknik direktör Yalçın'a bağlı.