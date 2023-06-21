Suudi Arabistan’dan Galatasaraylı yıldıza sürpriz transfer teklifi! Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo'ya yeni rakip! Sarı-kırmızılılara piyango vurdu!
Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kadroda yer almayan Alexandru Cicaldau'nun kiralık sözleşmesi sona erdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden sarı-kırmızılılara geri dönen Rumen orta saha oyuncusuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kadroda yer almayan Alexandru Cicaldau'nun kiralık sözleşmesi sona erdi. Büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau'nun yeni adresi ortaya çıktı. Rumen basınında yer alan haberlere göre tecrübeli orta saha için Al-Khaleej'in teklif götürdüğü belirtildi.
Alexandru Cicaldau ile ilgili analiz yapan Rumen basını, tecrübeli futbolcuya Suudi Arabistan'dan teklif geldiğini duyurdu. İşte transfer haberinin ayrıntıları...
Hagi'nin akademisinde futbola başlayan Alexandru Cicaldau daha sonra Vitorul ve Universitatea Craiova formaları giydi. Fatih Terim döneminde 6 milyon 500 bin euro bedelle sarı-kırmızılılara imza atan Alexandru Cicaldau ilk sezonunda bekleneni veremedi.
Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau, 2022-2023 sezonu başında Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad Kalba ile anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılılar herhangi bir kiralama bedeli almadı.
Alexandru Cicaldau, Al Ittihad Kalba formasını 30 maçta giydi. Takımın vazgeçilmezi olan 25 yaşındaki orta saha rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi. Alexandru Cicaldau aynı zamanda 7 asist üretti.