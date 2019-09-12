Beşiktaş'ta yıldız futbolcuya şok! "Ya indirim yap ya git"

Beşiktaş'ta yeniden feda dönemi başlıyor. Fikret Orman yönetimi, takımdaki maaş dengesinin kurulması için bazı oyuncularla görüşerek ücretlerinde indirim talep edecek. Eğer siyah-beyazlı yönetimin bu talebi kabul görmezse bu oyuncularla tıpkı Quaresma'da olduğu gibi yollar ayrılacak. İşte detaylar...

12.09.2019 10:07 - Son Güncelleme: 12.09.2019 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





