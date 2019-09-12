Beşiktaş'ta yıldız futbolcuya şok! "Ya indirim yap ya git"
Beşiktaş'ta yeniden feda dönemi başlıyor. Fikret Orman yönetimi, takımdaki maaş dengesinin kurulması için bazı oyuncularla görüşerek ücretlerinde indirim talep edecek. Eğer siyah-beyazlı yönetimin bu talebi kabul görmezse bu oyuncularla tıpkı Quaresma'da olduğu gibi yollar ayrılacak. İşte detaylar...
12.09.2019 10:07
- Son Güncelleme: 12.09.2019 10:30
Beşiktaş'ta ikinci "feda" dönemi çok yakında resmen başlıyor.
Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla İkinci Başkan Serdal Adalı ve yönetici Ahmet Kavalcı'nın yürüteceği görüşmelerde, takımın maaş dengesinin kurulması için bazı oyuncularla görüşülecek ve sözleşmeleri revize edilecek.
Liverpool'la bonservisi konusunda indirim görüşmelerine başlanmadan önce Karius'la bir görüşme yapılacak.
MAKSİMUM RAKAM 2 MİLYON EURO
Ayrıca Vida'yla beraber sözleşmesinin uzatılmasının düşünüldüğü Caner ve Burak Yılmaz ile kalmak isterse Oğuzhan'dan da feda isteneceği gelen bilgiler arasında.
Yönetim, gelecek sezon mukavelesi sona erecek olan ve takımda kalmayı arzu edecek oyuncularla, hali hazırda 2 milyon euro'nun üzerinde alan futbolculara aldıklarından daha düşük kontratlar önerecek.