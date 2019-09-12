Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği 28 kişilik listede yer vermediği Mehmet Ekici sessizliğini ilk kez bozdu. Trabzonspor'dan sarı-lacivertli camiaya gelebilmek için kadro dışı kalmayı bile göze alan Ekici, "Kimse bana istenmediğimi söylemedi." dedi. İşte Mehmet Ekici'nin açıklamaları...

12.09.2019 12:18 - Son Güncelleme: 12.09.2019 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





