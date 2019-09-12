Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği 28 kişilik listede yer vermediği Mehmet Ekici sessizliğini ilk kez bozdu. Trabzonspor'dan sarı-lacivertli camiaya gelebilmek için kadro dışı kalmayı bile göze alan Ekici, "Kimse bana istenmediğimi söylemedi." dedi. İşte Mehmet Ekici'nin açıklamaları...
12.09.2019 12:18
- Son Güncelleme: 12.09.2019 12:18
2016-17 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferine izin vermeyen kulübü Trabzonspor'la restleşip kadro dışı kalan Mehmet Ekici, büyük hayallerle geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığının ötesine geçemeyince sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.
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