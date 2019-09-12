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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği 28 kişilik listede yer vermediği Mehmet Ekici sessizliğini ilk kez bozdu. Trabzonspor'dan sarı-lacivertli camiaya gelebilmek için kadro dışı kalmayı bile göze alan Ekici, "Kimse bana istenmediğimi söylemedi." dedi. İşte Mehmet Ekici'nin açıklamaları...

12.09.2019 12:18 - Son Güncelleme: 12.09.2019 12:18
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Fenerbahçe forması giyebilmek için Trabzonspor'a rest çekip altı ay tek başına idman yapan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik listeye alınmadı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Malumun ilanı gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bekleneni veremeyen Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

2016-17 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferine izin vermeyen kulübü Trabzonspor'la restleşip kadro dışı kalan Mehmet Ekici, büyük hayallerle geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığının ötesine geçemeyince sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Ekici, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında Düzcespor'a iki gol atmış ama yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sessizliğini bozdu

Mehmet sonrasındaki süreçte de hep sakatlıklarıyla anıldı.

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