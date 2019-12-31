Arda Turan'ın sözleşme detayları belli oldu! İşte Arda'nın Galatasaray'dan alacağı para
Fatih Terim'le arasındaki buzları erittikten sonra adı yeniden Galatasaray'la anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağladı. Başakşehirli futbolcunun Galatasaray'dan herhangi bir ücret almadan gelmeyi kabul ettiği ve sarı-kırmızılı formayı yeniden giymeyi çok istediği öğrenildi.
31.12.2019 10:35
- Son Güncelleme: 31.12.2019 10:35
Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in transferine yeşil ışık yaktığı Arda Turan cephesiyle de anlaşma sağlandı. Milliyet'te yer alan habere göre; Arda cephesiyle yapılan ön görüşmede, milli futbolcuya garanti para ödemesi yapılmayacağı iletildi.
MAÇ BAŞINA 25 BİN EURO ALACAK
Medipol Başakşehir ile yollarını resmi olarak ayırmayan ancak turuncu-lacivertlilerden kopması kesinlik kazanan Arda'nın oynadığı maç başına 25 bin euro alacağı dile getirildi.
66 NUMARA İLE SAHAYA ÇIKACAK
G.Saray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkarak yeniden taraftara ilk yıllarındaki Arda olduğunu gösterecek.
NE GOLÜ VAR NE ASİSTİ
Ligi ikinci olarak tamamlayan ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir'de 9 Süper Lig maçında sahaya çıkan Arda Turan, toplam 176 dakika sahada kaldı.
Ancak tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda ne gol buldu ne de asist yaptı.
TERİM NE DEMİŞTİ?
Fatih Terim de, Antalyaspor maçının ardından gelen bir soru üzerine, Arda'nın futbolu Galatasaray'da bırakması gerektiğini ifade etmişti.