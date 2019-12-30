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Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte ocakta gelecek ve gidecek isimler

İlk devrenin son maçında Antalyaspor engelini farklı geçen Galatasaray, devreyi 27 puanla kapattı. Bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekipte gözler tamamen transfere çevrildi. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan Galatasaraylı yöneticiler birçok isimle temas kurdu. Galatasaray'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de belirlendi. İşte Galatasaray'da gelecek ve gidecek futbolcular...

30.12.2019 09:28 - Son Güncelleme: 30.12.2019 09:31
Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte ocakta gelecek ve gidecek isimler

Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmiş ve ligde istediği sıralamada yer alamamıştı.

Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte ocakta gelecek ve gidecek isimler

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla topladığı 27 puanla 7'inci sırada yer buldu.

Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte ocakta gelecek ve gidecek isimler

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak değişikliklerin sinyalini vermişti.

Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte ocakta gelecek ve gidecek isimler

Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Kurt hoca ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak değişimin ilk adımını atmıştı.

Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte ocakta gelecek ve gidecek isimler

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir süredir transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar tam 6 futbolcuyu imza aşamasına getirdi.

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