Galatasaray'da transfer operasyonu! İşte ocakta gelecek ve gidecek isimler

İlk devrenin son maçında Antalyaspor engelini farklı geçen Galatasaray, devreyi 27 puanla kapattı. Bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekipte gözler tamamen transfere çevrildi. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan Galatasaraylı yöneticiler birçok isimle temas kurdu. Galatasaray'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de belirlendi. İşte Galatasaray'da gelecek ve gidecek futbolcular...

30.12.2019 09:28 - Son Güncelleme: 30.12.2019 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





