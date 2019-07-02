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Beşiktaş'ta transferde geri sayım! İmza atılıyor

Geçtiğimiz sezon ligi istediği yerde bitiremeyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ankaragücü'nde forma giyen Boyd ile anlaşan siyah beyazlı yönetim, oyuncunun kulübü Guimaraes ile de büyük ölçüde anlaştı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

02.07.2019 09:22 - Son Güncelleme: 02.07.2019 09:23
Beşiktaş'ta transferde geri sayım! İmza atılıyor

Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk transferi için geri sayıma geçildi. Babel'in gitmesinin ardından, Ricardo Quaresma ve Lens'in de durumlarının belirsizliği sebebiyle önceliğini kanat bölgesine veren siyah-beyazlılar, Tyler Boyd ile her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta transferde geri sayım! İmza atılıyor

Boyd ile el sıkışan Kara Kartallar, bonservis bedeli ve ödeme planları için temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta transferde geri sayım! İmza atılıyor

Başarılı oyuncunun kulübü Vitoria Guimaraes ile bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varan yönetim, gelecek hafta sözleşme detaylarını tamamlayıp Boyd'u kadroya dahil edecek. 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli Portekiz temsilcisine taksitlerle ödenecek.

Beşiktaş'ta transferde geri sayım! İmza atılıyor

1 MİLYON EURO ÖDENECEK
Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 24 yaşındaki ABD'li oyuncu için bir süredir Guimaraes'li yetkililerle kıran kırana pazarlığı giren siyah-beyazlıların, bu transferi 1 milyon euro'ya bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta transferde geri sayım! İmza atılıyor

Fotomaç'ın haberine göre ABD'li futbolcunun en geç 1 hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. ABD Milli Takımı'yla Gold Cup 2019'da mücadele eden Boyd'a "Beşiktaş'a gelmek istiyor musun?" diye direkt olarak soran Avcı'nın, "Daha önce Beşiktaş'a karşı oynamış ve ne kadar muazzam bir camia olduğunu söylemiştim.

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