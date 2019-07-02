Beşiktaş'ta transferde geri sayım! İmza atılıyor

Fotomaç'ın haberine göre ABD'li futbolcunun en geç 1 hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. ABD Milli Takımı'yla Gold Cup 2019'da mücadele eden Boyd'a "Beşiktaş'a gelmek istiyor musun?" diye direkt olarak soran Avcı'nın, "Daha önce Beşiktaş'a karşı oynamış ve ne kadar muazzam bir camia olduğunu söylemiştim.