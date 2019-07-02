Beşiktaş'ta transferde geri sayım! İmza atılıyor
Geçtiğimiz sezon ligi istediği yerde bitiremeyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ankaragücü'nde forma giyen Boyd ile anlaşan siyah beyazlı yönetim, oyuncunun kulübü Guimaraes ile de büyük ölçüde anlaştı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
02.07.2019 09:22
- Son Güncelleme: 02.07.2019 09:23
Fotomaç'ın haberine göre ABD'li futbolcunun en geç 1 hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. ABD Milli Takımı'yla Gold Cup 2019'da mücadele eden Boyd'a "Beşiktaş'a gelmek istiyor musun?" diye direkt olarak soran Avcı'nın, "Daha önce Beşiktaş'a karşı oynamış ve ne kadar muazzam bir camia olduğunu söylemiştim.
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