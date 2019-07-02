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En çok kazanan teknik direktörler kimler? Hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?

Spor Toto Süper Lig takımları son yıllarda yerli teknik direktörlere yöneldi ve 18 kulübün neredeyse tamamı teknik adamlara TL üzerinden ödeme yapıyor. Bu durum maliyetleri aşağı çekti. Peki Süper Lig'de hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor? En çok kazanan teknik direktörler kimler? İşte Süper Lig'de yerli teknik direktörlerin kazandığı paralar!

02.07.2019 09:29 - Son Güncelleme: 02.07.2019 09:37
En çok kazanan teknik direktörler kimler? Hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?

Son 10 yılda yerli teknik direktörlerin şampiyonluk kupasını kaldırdığı Süper Lig'de gelirler de artıyor. Bugün Süper Lig'de yerli teknik direktörlerin ücretleri de takımlara göre değişkenlik gösteriyor.

En çok kazanan teknik direktörler kimler? Hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?

4 teknik direktörün yıllık kazancı 10'ar milyon lirayı aşarken 3 teknik direktör ise 4 milyon liranın üzerinde gelir elde ediyor. Süper Lig'de mücadele eden diğer takımların teknik direktörlerine ödedikleri ücretlerin ise 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasında değiştiği belirtiliyor.

En çok kazanan teknik direktörler kimler? Hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?

Teknik direktörlerin yerli olması en çok kulüplerin maliyetlerini aşağıya çekiyor. 18 kulübün hemen hemen hepsi TL üzerinden ödeme yapıyor. Daha önce Euro ile anlaşan takımların da sabit bir kur üzerinden TL olarak ödeme yaptığı belirtiliyor.

En çok kazanan teknik direktörler kimler? Hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?

Ancak kulüplerin bir sezon içerisinde görev değişikliği yaparak 2'den fazla teknik direktörle çalışması durumunda teknik kadro maliyetleri de artıyor. Ödenecek tazminatlara yeni teknik direktörlerin maaşları da eklenince rakamlar yükseliyor.

En çok kazanan teknik direktörler kimler? Hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

En çok kazanan yerli teknik direktörler listesinde ilk sırayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş alıyor.

Şenol Güneş - Milli Takım - 18 milyon TL

Fatih Terim - Galatasaray - 18 milyon TL

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