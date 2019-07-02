En çok kazanan teknik direktörler kimler? Hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?
Spor Toto Süper Lig takımları son yıllarda yerli teknik direktörlere yöneldi ve 18 kulübün neredeyse tamamı teknik adamlara TL üzerinden ödeme yapıyor. Bu durum maliyetleri aşağı çekti. Peki Süper Lig'de hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor? En çok kazanan teknik direktörler kimler? İşte Süper Lig'de yerli teknik direktörlerin kazandığı paralar!
02.07.2019 09:29
- Son Güncelleme: 02.07.2019 09:37
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