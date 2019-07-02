Galatasaray Muslera'ya alternatif arıyor! İşte o liste

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda birçok mevki için transfer çalışmaları sürerken, sarı kırmızılı ekip Ryan Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük transferleri ile transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Kalede Muslera'ya da alternatif bir isim arayan Cimbom'da iki adayın ismi ön plana çıktı. İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan Muslera'nın alternatifi iki isim...

02.07.2019 09:44 - Son Güncelleme: 02.07.2019 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





