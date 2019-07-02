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Galatasaray Muslera'ya alternatif arıyor! İşte o liste

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda birçok mevki için transfer çalışmaları sürerken, sarı kırmızılı ekip Ryan Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük transferleri ile transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Kalede Muslera'ya da alternatif bir isim arayan Cimbom'da iki adayın ismi ön plana çıktı. İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan Muslera'nın alternatifi iki isim...

02.07.2019 09:44 - Son Güncelleme: 02.07.2019 09:44
Galatasaray Muslera'ya alternatif arıyor! İşte o liste

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Galatasaray Muslera'ya alternatif arıyor! İşte o liste

Gelecek sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek isteyen sarı-kırmızılılar'da gerekli görülen mevkiler için oyuncu arayışları sürüyor.

Galatasaray Muslera'ya alternatif arıyor! İşte o liste

Transferde rotasını Fatih Terim'in raporlarına göre çizen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor.

Galatasaray Muslera'ya alternatif arıyor! İşte o liste

Transfere hızlı bir giriş yaparak 3 ismi resmen duyuran Aslan'da gelecek sezon Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel forma giyecek en yeni isimler.

Galatasaray Muslera'ya alternatif arıyor! İşte o liste

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı ve Bursaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan ile büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılılar da bu isimlerinde en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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