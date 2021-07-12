Fenerbahçe'den Abdallah Sima hamlesi: Hem kanat hem de forvet oynuyor
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertiler ile ilgili Çekya basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre, Fenerbahçe Slavia Prag'ın Senegalli açığı Abdallah Sima ile ilgileniyor. İşte haberin detayları...
12.07.2021 18:21
- Son Güncelleme: 12.07.2021 18:21
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını, Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
Kadrosunu Serdar Dursun ve Steven Caulker'la güçlendiren sarı-lacivertliler kanatlara da takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da Çekya'dan geldi.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ın Senegalli açığı Abdallah Sima hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü.
West Ham'ın da radarında yer alan 20 yaşındaki oyuncu hem kanatlar hem forvette oynayabiliyor.