Fenerbahçe'den Abdallah Sima hamlesi: Hem kanat hem de forvet oynuyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertiler ile ilgili Çekya basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre, Fenerbahçe Slavia Prag'ın Senegalli açığı Abdallah Sima ile ilgileniyor. İşte haberin detayları...

12.07.2021 18:21 - Son Güncelleme: 12.07.2021 18:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





