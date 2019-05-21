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Beşiktaş'ta sola iki yeni aday

Bu sezon ligde istediğini elde edemeyen Beşiktaş, önümüzdeki sezon kadroda revizyon yapma kararı aldı. Siyah beyazlı yönetim bu doğrultuda çalışmalara başlarken sol kanada iki ismin transfer edilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.

21.05.2019 10:33 - Son Güncelleme: 21.05.2019 10:33
Beşiktaş'ta sola iki yeni aday

Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalınmasından sonra Beşiktaş yönetimi, yaşlı ve maliyetli oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı...

Beşiktaş'ta sola iki yeni aday

Bunlarında başında Şenol Güneş'in "kefil olamam" dediği Adriano geliyor.

Beşiktaş'ta sola iki yeni aday

Sezonu 1.85 milyon euro'ya oynayarak kapatan Brezilyalı oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak.

Beşiktaş'ta sola iki yeni aday

Yönetim ayrıca bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve senelik 1.750 milyon euro kazanan Caner Erkin'in de ayrılmak istemesi durumunda B planını hazırlamış durumda.

Beşiktaş'ta sola iki yeni aday

İlk olarak PSV'de beklentileri karşılayamayan ve uzun süre önce anlaşılan Aziz Behiç'le anlaşma yapılacak.

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