Beşiktaş'ta sola iki yeni aday
Bu sezon ligde istediğini elde edemeyen Beşiktaş, önümüzdeki sezon kadroda revizyon yapma kararı aldı. Siyah beyazlı yönetim bu doğrultuda çalışmalara başlarken sol kanada iki ismin transfer edilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.
21.05.2019 10:33
- Son Güncelleme: 21.05.2019 10:33
Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalınmasından sonra Beşiktaş yönetimi, yaşlı ve maliyetli oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı...
Bunlarında başında Şenol Güneş'in "kefil olamam" dediği Adriano geliyor.
Sezonu 1.85 milyon euro'ya oynayarak kapatan Brezilyalı oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak.
Yönetim ayrıca bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve senelik 1.750 milyon euro kazanan Caner Erkin'in de ayrılmak istemesi durumunda B planını hazırlamış durumda.
İlk olarak PSV'de beklentileri karşılayamayan ve uzun süre önce anlaşılan Aziz Behiç'le anlaşma yapılacak.