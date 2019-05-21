Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

Galatasaray, uzun süredir temas halinde olduğu Ryan Babel transferinde mutlu sona çok yakın. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, Daha önce prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki Ryan Babel'in menajeriyle son detayları görüştü ve gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçtiği söylenen Ryan Babel'in Galatasaray'dan alacağı ücret ve transferin toplam maliyeti de belli oldu...

21.05.2019 09:28 - Son Güncelleme: 21.05.2019 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





