Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Avcı, Yalçın, Lucescu...
Son haftaya kadar şampiyonluğun yakın takipçilerinden biri olan Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktörde. Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımının başına geçmesinin ardından, sezon sonu boşalacak teknik direktörlük koltuğu için pek çok alternatif öne çıktı. İçlerinde en çok öne çıkan ise Medipol Başakşehir ile şampiyonluğun kıyısından dönen Abdullah Avcı...
21.05.2019 11:53
- Son Güncelleme: 21.05.2019 12:04
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