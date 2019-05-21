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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Avcı, Yalçın, Lucescu...

Son haftaya kadar şampiyonluğun yakın takipçilerinden biri olan Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktörde. Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımının başına geçmesinin ardından, sezon sonu boşalacak teknik direktörlük koltuğu için pek çok alternatif öne çıktı. İçlerinde en çok öne çıkan ise Medipol Başakşehir ile şampiyonluğun kıyısından dönen Abdullah Avcı...

21.05.2019 11:53 - Son Güncelleme: 21.05.2019 12:04
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Avcı, Yalçın, Lucescu...

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta en çok merak edilen konu teknik direktörün kim olacağı sorusuydu. Siyah beyazlılarda bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Avcı, Yalçın, Lucescu...

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta gözler tamamen Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmiş durumda.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Avcı, Yalçın, Lucescu...

Siyah beyazılıların listesinde çok sayıda yerli ve yabancı isim bulunuyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Avcı, Yalçın, Lucescu...

Diğer yandan başkan Fikret Orman, profesyonel idareciler ve taraftarın gönlündeki hoca birbirinden farklı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Avcı, Yalçın, Lucescu...

İLK TERCİH ABDULLAH AVCI

Medipol Başakşehir ile bir kez daha şampiyonluğun kıyısından dönen tecrübeli teknik adamın geleceğine dair sorulara "Biraz dinlenelim, konuşuruz" demesi de kulübünden ayrılacağı işareti olarak yorumlandı.

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