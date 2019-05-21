Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Avcı, Yalçın, Lucescu...

İLK TERCİH ABDULLAH AVCI

Medipol Başakşehir ile bir kez daha şampiyonluğun kıyısından dönen tecrübeli teknik adamın geleceğine dair sorulara "Biraz dinlenelim, konuşuruz" demesi de kulübünden ayrılacağı işareti olarak yorumlandı.