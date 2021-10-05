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Haberler Spor Cimbom'un korku tüneli! Galatasaray'ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor

Cimbom'un korku tüneli! Galatasaray'ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor

Milli maç arasına Rizespor karşısında alınan kritik galibiyetle giren Galatasaray 8 hafta sonunda lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alıyor. Üstelik Sarı-Kırmızılılar'ı milli aradan sonra adeta korku tüneli gibi bir fikstür bekliyor. Fatih Terim'in öğrencileri bu süreçte hiç kazanamadığı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
05.10.2021 15:18 - Son Güncelleme: 05.10.2021 15:18
Cimbom’un korku tüneli! Galatasaray’ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor

Süper Lig'in 9. haftasında sezonun flaş takımlarından biri olan Konyaspor'u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova deplasmanında ter dökecek.

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Cimbom’un korku tüneli! Galatasaray’ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor

Galatasaray, Rusya dönüşü ise çok zorlu bir sınava çıkacak.

Cimbom’un korku tüneli! Galatasaray’ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor

Fatih Terim'in öğrencileri hiç kazanamadığı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

Cimbom’un korku tüneli! Galatasaray’ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor

10. haftada sahasında Gaziantep'i konuk edecek olan Cimbom bu maçtan sadece 4 gün sonra Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile bu kez İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Cimbom’un korku tüneli! Galatasaray’ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor

Ardından sezonun bir başka flaş ekibi Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, birkez daha verilecek milli maç arasından sonra ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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