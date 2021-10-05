Cimbom'un korku tüneli! Galatasaray'ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor
Milli maç arasına Rizespor karşısında alınan kritik galibiyetle giren Galatasaray 8 hafta sonunda lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alıyor. Üstelik Sarı-Kırmızılılar'ı milli aradan sonra adeta korku tüneli gibi bir fikstür bekliyor. Fatih Terim'in öğrencileri bu süreçte hiç kazanamadığı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.
05.10.2021 15:18
- Son Güncelleme: 05.10.2021 15:18
10. haftada sahasında Gaziantep'i konuk edecek olan Cimbom bu maçtan sadece 4 gün sonra Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile bu kez İstanbul'da kozlarını paylaşacak.
Ardından sezonun bir başka flaş ekibi Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, birkez daha verilecek milli maç arasından sonra ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak.