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Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye mesaj

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Alberth Elis Sarı Lacivertli camiaya mesaj gönderdi. Hazır olduğunu belirten genç futbolcu, "Avrupa'ya kim gitmek istemez ki!" dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe, 09:40:37 Güncelleme: 09:41:31
Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye mesaj

Geçtiğimiz günlerde ABD'de verdiği röportajda F.Bahçe'den teklif aldığını açıklamayan Alberth Elis, yine önemli sözler sarfetti.

Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye mesaj

ESPN'e konuşan 22 yaşındaki kanat oyuncu, "Şu anda Houston'dayım ve takımla birlikte çalışıyorum. Eğer yeni bir gelişme olursa bunu birkaç gün içinde öğreneceksiniz. Bekleme halindeyim ve hazırım" dedi.

Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye mesaj

'HER ŞEY OLABİLİR'
Houston forması giyen Honduraslı, "Kalmam gerekiyorsa kalırım, gitmem gerekiyorsa değerlendiririm. Profesyonel davranmak zorundayım.

Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye mesaj

Avrupa'dan iyi bir teklif geliyorsa kim gitmek istemez ki! Kulüpler görüşmelerini sürdürüyor. Menajerim süreci yürütüyor ve ben bekliyorum. Son güne kadar her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye mesaj

10 NUMARA İDDİA
Öte yandan, transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe için Romanya'dan da flaş bir iddia ortaya atıldı. Craiova forması giyen Mitrita için F.Bahçe ile Torino'nun yarışa girdiği ileri sürüldü.

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