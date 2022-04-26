Son dakika Beşiktaş haberleri... Miralem Pjanic'in yeni durağı belli oluyor! Transferde Galatasaray detayı
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Siyah-Beyazlı takımdaki performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Sezon sonu geri döneceği Barça'da kadroda düşünülmeyen Boşnak futbolcunun yeni durağının İtalya olması bekleniyor. Pjanic'in Inter'e transferi durumunda ise İtalyan ekibinin, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Arturo Vidal'i serbest bırakacağı belirtiliyor.
Beşiktaş'ta bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Miralem Pjanic'in Süper Lig kariyeri mayıs ayında sona eriyor.
Inter CEO'su Guiseppe Marotta'nın Pjanic'in transferi için kararlı olduğu aktarılırken, Bosnalı futbolcunun takıma katılması halinde ise Galatasaray'ın orta saha adayları arasında yer alan Arturo Arturo Vidal'in Inter kariyerinin sona ereceği ve İtalyan ekibinin Şilili futbolcunun gelecek yıl bitecek olan sözleşmesini feshedeceği kaydedildi.
Bu durumda Pjanic'in Inter'e imza atması halinde Galatasaray için Vidal transferinde önemli bir kapı açılmış olacak. Sarı-Kırmızılılar, 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusunu bonservis ödemeden kadrosuna katma şansı yakalayacak. Öte yandan Vidal için Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.