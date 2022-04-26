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Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Miralem Pjanic'in yeni durağı belli oluyor! Transferde Galatasaray detayı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Miralem Pjanic'in yeni durağı belli oluyor! Transferde Galatasaray detayı

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Siyah-Beyazlı takımdaki performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Sezon sonu geri döneceği Barça'da kadroda düşünülmeyen Boşnak futbolcunun yeni durağının İtalya olması bekleniyor. Pjanic'in Inter'e transferi durumunda ise İtalyan ekibinin, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Arturo Vidal'i serbest bırakacağı belirtiliyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
26.04.2022 15:34 - Son Güncelleme: 26.04.2022 15:34
Miralem Pjanic’in yeni durağı belli oluyor! Transferde Galatasaray detayı

Beşiktaş'ta bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Miralem Pjanic'in Süper Lig kariyeri mayıs ayında sona eriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miralem Pjanic’in yeni durağı belli oluyor! Transferde Galatasaray detayı

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında büyük umutlarla Barcelona'dan kiraladığı futbolcu bonservisinin bulunduğu Barcelona'da da teknik direktör Xavi Hernandez tarafından kadroda düşünülmezken, 32 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağının İtalya olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Miralem Pjanic’in yeni durağı belli oluyor! Transferde Galatasaray detayı

Eski kulübü Juventus'a dönmek isteyen ancak Siyah-Beyazlı kulübün transfer planlarında yer almayan Pjanic için İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde Inter kulübünün çok istekli olduğu belirtildi.

Miralem Pjanic’in yeni durağı belli oluyor! Transferde Galatasaray detayı

Inter CEO'su Guiseppe Marotta'nın Pjanic'in transferi için kararlı olduğu aktarılırken, Bosnalı futbolcunun takıma katılması halinde ise Galatasaray'ın orta saha adayları arasında yer alan Arturo Arturo Vidal'in Inter kariyerinin sona ereceği ve İtalyan ekibinin Şilili futbolcunun gelecek yıl bitecek olan sözleşmesini feshedeceği kaydedildi.

Miralem Pjanic’in yeni durağı belli oluyor! Transferde Galatasaray detayı

Bu durumda Pjanic'in Inter'e imza atması halinde Galatasaray için Vidal transferinde önemli bir kapı açılmış olacak. Sarı-Kırmızılılar, 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusunu bonservis ödemeden kadrosuna katma şansı yakalayacak. Öte yandan Vidal için Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.

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