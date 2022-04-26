Son dakika Beşiktaş haberleri... Miralem Pjanic'in yeni durağı belli oluyor! Transferde Galatasaray detayı

Bu durumda Pjanic'in Inter'e imza atması halinde Galatasaray için Vidal transferinde önemli bir kapı açılmış olacak. Sarı-Kırmızılılar, 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusunu bonservis ödemeden kadrosuna katma şansı yakalayacak. Öte yandan Vidal için Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.