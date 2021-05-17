Fenerbahçe'ye Frey piyangosu! Transferin gözdesi oldu
Fenerbahçe'nin 2018 yılında transfer ettiği ancak sarı-lacivertli kulüpte bekleneni veremeyen Michael Frey, Belçika'da sergilediği performans ile transferin gözdesi oldu. Transfer için kaynak yaratmak isteyen Fenerbahçe'nin Frey'i elden çıkartmaya sıcak baktığı öğrenilirken, İsviçleri golcüye 4 takımın talip olduğu belirtildi. İşte detaylar...
17.05.2021 13:12
- Son Güncelleme: 17.05.2021 13:12
Fenerbahçe, 2 sezon önce büyük umutlarla kadrosuna kattığı Michael Frey'den istediği verimi alamamış ve kiralık göndermişti.
İsviçreli golcü, Waasland-Beveren'in Belçika Ligi'nde küme düşmesine karşın başarılı bir performans sergilemişti.
Golcü futbolcu, Belçika Ligi'nde adeta kendini bulmuş ve attığı gollerle yıldızını parlatmayı başarmıştı.
ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE
Frey, sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye dönecek. Kiralık sözleşmesi biten Frey, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belçika'da özgüvenim yeniden yerine geldi. Hayalim hala Fenerbahçe'de ilk 11'in düzenli bir üyesi olmak.
En acil ve en büyük dileğim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk kazanmak. Ben futbol oynamak ve eğlenmek isteyen biriyim. Ancak, böylece mutlu olabiliyorum. Sıkı çalışma ve sabırla her şeyin mümkün olacağına inanıyorum." dedi.
4 KULÜP TALİP OLDU
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre bu sezon çıktığı 32 müsabakada 17 gole imza atan ve 4 asist üreten Frey'e transfer tekliflerinin gelebileceği ifade edildi.
26 yaşındaki golcüye Anderlecht, Genk, Osasuna ve Hamburg'un talip olduğu kaydedildi.