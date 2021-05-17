Fenerbahçe'ye Frey piyangosu! Transferin gözdesi oldu

En acil ve en büyük dileğim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk kazanmak. Ben futbol oynamak ve eğlenmek isteyen biriyim. Ancak, böylece mutlu olabiliyorum. Sıkı çalışma ve sabırla her şeyin mümkün olacağına inanıyorum." dedi.