Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz bilmecesi! İşte son teklif
Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve takımdaki geleceği merak konusu olan 24 yaşındaki Dorukhan Toköz ile ilgili belirsizlik sürüyor. Siyah beyazlı ekip genç yıldıza yeni bir teklif sunarken, teklifin detayları da ortaya çıktı.
29.10.2020 09:07
- Son Güncelleme: 29.10.2020 09:07
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanması talimatını verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, siyah-beyazlı formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin euro olan maaşını Türk Lirası'na çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.
Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu.
Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte netlik kazanacak.
2018 yılında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 41 maçta 3 gol atarken 4 de asist yaptı.