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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz bilmecesi! İşte son teklif

Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve takımdaki geleceği merak konusu olan 24 yaşındaki Dorukhan Toköz ile ilgili belirsizlik sürüyor. Siyah beyazlı ekip genç yıldıza yeni bir teklif sunarken, teklifin detayları da ortaya çıktı.

29.10.2020 09:07 - Son Güncelleme: 29.10.2020 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





