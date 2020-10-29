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Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim 2 ismi istedi! Mustafa Cengiz onay verdi

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in yaptığı açıklamaların ardından bir araya gelen Mustafa Cengiz ve Fatih Terim aradaki sorunları çözmüş ve Galatasaray'ın şampiyonluğu için güç birliğine varmıştı. Toplantıda transfer konusunun da masaya yatırıldığı ve Fatih Terim'in istediği 2 yıldıza Mustafa Cengiz'in onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

29.10.2020 10:25 - Son Güncelleme: 29.10.2020 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





