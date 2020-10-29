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Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim 2 ismi istedi! Mustafa Cengiz onay verdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim 2 ismi istedi! Mustafa Cengiz onay verdi
Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in yaptığı açıklamaların ardından bir araya gelen Mustafa Cengiz ve Fatih Terim aradaki sorunları çözmüş ve Galatasaray'ın şampiyonluğu için güç birliğine varmıştı. Toplantıda transfer konusunun da masaya yatırıldığı ve Fatih Terim'in istediği 2 yıldıza Mustafa Cengiz'in onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
29.10.2020 10:25
- Son Güncelleme: 29.10.2020 10:25
Galatasaray'da teknik direktör Fatih terim ve yönetim hafta başında Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmede transfer atılması planlanan adımları tek tek paylaştı.
Milliyet'imn haberine göre tecrübeli hocanın iki transfer isteği yönetim tarafından kabul edildi. Fatih Terim bu durumdan oldukça memnun oldu ve isimler belirlenmeye başladı.
Fatih Terim ve yönetim arasında geçen toplantının olumlu sonuçlanmasının ardından her iki taraf birlik ve beraberlik mesajları paylaştı.
Olumlu geçen görüşmenin ardından başkan Mustafa Cengiz'in kurmaylarına transfer döneminde teknik heyetin istediği futbolcuların alınması konusunda talimat verdiği ifade edildi.