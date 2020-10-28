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Fenerbahçe Sportif Direkötür Emre Belözoğlu hakkında merak edilen gerçek! Meğer Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 2019-2020 sezonu Emre Belözoğlu için final niteliğinde oldu. 39 yaşındaki Emre Belözoğlu çocukluğundan bu yana tuttuğu Fenerbahçe'den emekli oldu ama sarı-lacivertli takımı bırakmadı. Formayı çıkarıp, takım elbiseyi giyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu. Yaz döneminde imza attığı transferlerle, Kanarya'yı göğüsleyen ve transfer döneminin flaş ekibi olmasını sağlayan Emre Belözoğlu hakkında her detay spor severler tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de memleketi oldu. Peki Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu aslen nereli? İşte başta Emre Belözoğlu olmak üzere futbolcuların memleketleri.

28.10.2020 16:26 - Son Güncelleme: 28.10.2020 16:26
Fenerbahçe Sportif Direkötür Emre Belözoğlu hakkında merak edilen gerçek! Meğer Emre Belözoğlu...

İşte başta Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu olmak üzere futbolcuların memleketleri

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Fenerbahçe Sportif Direkötür Emre Belözoğlu hakkında merak edilen gerçek! Meğer Emre Belözoğlu...

MERİH DEMİRAL- Kocaeli/ Karamürsel

Fenerbahçe Sportif Direkötür Emre Belözoğlu hakkında merak edilen gerçek! Meğer Emre Belözoğlu...

MUSTAFA KAPI (DENİZLİ)

Fenerbahçe Sportif Direkötür Emre Belözoğlu hakkında merak edilen gerçek! Meğer Emre Belözoğlu...

BURAK YILMAZ (ANTALYA)

Fenerbahçe Sportif Direkötür Emre Belözoğlu hakkında merak edilen gerçek! Meğer Emre Belözoğlu...

OZAN KABAK - ANKARA

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