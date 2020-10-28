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Fenerbahçe Sportif Direkötür Emre Belözoğlu hakkında merak edilen gerçek! Meğer Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 2019-2020 sezonu Emre Belözoğlu için final niteliğinde oldu. 39 yaşındaki Emre Belözoğlu çocukluğundan bu yana tuttuğu Fenerbahçe'den emekli oldu ama sarı-lacivertli takımı bırakmadı. Formayı çıkarıp, takım elbiseyi giyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu. Yaz döneminde imza attığı transferlerle, Kanarya'yı göğüsleyen ve transfer döneminin flaş ekibi olmasını sağlayan Emre Belözoğlu hakkında her detay spor severler tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de memleketi oldu. Peki Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu aslen nereli? İşte başta Emre Belözoğlu olmak üzere futbolcuların memleketleri.

28.10.2020 16:26 - Son Güncelleme: 28.10.2020 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





