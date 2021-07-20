Galatasaray'da Falcao görüşme odasına! Ya indirim ya da ayrılık
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün düzenlediği basın toplantısında, bütçenin büyük bir bölümünün 4 futbolcuya gittiğini belirtmişti. O isimlerden biri de Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao. Başkan Elmas, menajeriyle yaptığı toplantıda, "Falcao için kulüp arayışlarını hızlandıralım. Ya da ücretinde indirime gidelim" ifadelerini kullandı.
20.07.2021 15:13
- Son Güncelleme: 20.07.2021 15:13
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün düzenlediği basın toplantısında, bütçenin büyük bir bölümünün 4 futbolcuya gittiğini belirtmişti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın konuştuğu isimlerden birinin de Kolombiyalı golcü Radamel Falcao olduğu öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı kulübün, harcama limitlerinde yer açmak için Falcao'nun yanı sıra Hollandalı futbolcu Babel ve Mbaye Diagne ile de görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.