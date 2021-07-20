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Galatasaray'da Falcao görüşme odasına! Ya indirim ya da ayrılık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün düzenlediği basın toplantısında, bütçenin büyük bir bölümünün 4 futbolcuya gittiğini belirtmişti. O isimlerden biri de Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao. Başkan Elmas, menajeriyle yaptığı toplantıda, "Falcao için kulüp arayışlarını hızlandıralım. Ya da ücretinde indirime gidelim" ifadelerini kullandı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
20.07.2021 15:13 - Son Güncelleme: 20.07.2021 15:13
Galatasaray'da Falcao görüşme odasına! Ya indirim ya da ayrılık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün düzenlediği basın toplantısında, bütçenin büyük bir bölümünün 4 futbolcuya gittiğini belirtmişti.

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Galatasaray'da Falcao görüşme odasına! Ya indirim ya da ayrılık

Elmas, "Elimizi kitleyen oyuncularımızdan bazılarıyla görüşme gerçekleştirdim" açıklamasına imza atmıştı.

Galatasaray'da Falcao görüşme odasına! Ya indirim ya da ayrılık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın konuştuğu isimlerden birinin de Kolombiyalı golcü Radamel Falcao olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Falcao görüşme odasına! Ya indirim ya da ayrılık

Başkan Elmas, menajeriyle yaptığı toplantıda, "Falcao için kulüp arayışlarını hızlandıralım. Ya da ücretinde indirime gidelim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Falcao görüşme odasına! Ya indirim ya da ayrılık

Sarı-Kırmızılı kulübün, harcama limitlerinde yer açmak için Falcao'nun yanı sıra Hollandalı futbolcu Babel ve Mbaye Diagne ile de görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.