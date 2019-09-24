Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Belhanda ve Emre Belözoğlu oynayacak mı?

Türkiye nefesini tuttu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bekliyor. 28 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak maç öncesi iki takımda da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun son durumları merak ediliyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

24.09.2019 12:27 - Son Güncelleme: 24.09.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





