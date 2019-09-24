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Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Belhanda ve Emre Belözoğlu oynayacak mı?

Türkiye nefesini tuttu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bekliyor. 28 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak maç öncesi iki takımda da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun son durumları merak ediliyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

24.09.2019 12:27 - Son Güncelleme: 24.09.2019 12:27
Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Belhanda ve Emre Belözoğlu oynayacak mı?

Süper Lig'de derbi haftasına girilirken, heyecan şimdiden artmaya başladı...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Belhanda ve Emre Belözoğlu oynayacak mı?

Ligin 5. haftasına Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında takılan Galatasaray'ın 2 puan önünde yer aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Belhanda ve Emre Belözoğlu oynayacak mı?

İki takım da artık dev maçı düşünmeye başlarken, Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haberler geldi...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Belhanda ve Emre Belözoğlu oynayacak mı?

İşte iki cephede yaşanan son dakika gelişmeleri ve bunların ışığında teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Belhanda ve Emre Belözoğlu oynayacak mı?

GALATASARAY CEPHESİ

Belhanda gözünü kararttı
Kasımpaşa maçında çenesinde iki kırık oluşan Younes Belhanda'nın yokluğu Galatasaray'ın sisteminde de önemli bir açık verdi.

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