Fatih Terim sahada olacak mı? Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Terim formülü
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak en önemli karşılaşma olarak göze çarpan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Derbi önce Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında son dakikalarda yediği gol ile 2 puanı bırakırken; Fenerbahçe ise sahasında Ankaragücü'nü yenerek 2. sıraya yükseldi. Fatih Terim'in yokluğunda kadro seçimi ve oyuna müdahale konusunda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Terim'e özel formül aranıyor. İşte o gelişmeler...
24.09.2019 10:09
- Son Güncelleme: 24.09.2019 10:09
Fatih Terim'in Galatasaray için ne kadar önemli olduğu Yeni Malatyaspor maçında bir kez daha ortaya çıktı.
Terim'in aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle Levent Şahin bir kez daha kulübede yer alırken sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.
Oyuncuları harekete geçiremeyen Şahin, değişikliklerde geç kaldı. Yedek beklettiği Falcao'yu son dakika oyuna alması ise tam bir acemilikti. Galatasaray bu sezon Terim'siz Denizli'ye yenilirken Kayseri maçını ise güçlükle kazanmıştı.
Malatya maçında da duvara tosladı. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Fatih Terim'siz çıktığı maçların tümüne bakıldığında da tecrübeli hocanın yokluğunun takımı negatif etkilediği net bir şekilde görülüyor.
Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında aldığı cezalar nedeni ile şu ana kadar 30 maçta takımın başında yer alamadı. Bu karşılaşmalarda Cimbom, 17 galibiyet alırken 13 maçta (7B/6M) puan kaybetmekten kurtulamadı.