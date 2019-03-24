Beşiktaş'ta Bastien Toma sürprizi
Beşiktaş'ta seçim mesaisi devam ederken, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kadroda gençleşmeye gitmeyi düşünen Siyah Beyazlı yönetim listedeki bazı oyuncuları yakın takibe aldı.
24.03.2019 15:14
- Son Güncelleme: 24.03.2019 15:14
Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.
Seçimden önce yeni hocayı açıklamayacaklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, seçimden önce transfer listesini hazırlama niyetinde.
Sezon sonuna kadar Guti ile devam edecek olan Beşiktaş'ta İspanyol hocanın da bu transfere onay verebileceği öğrenildi.
Orta sahada görev yapan Atiba sezon sonunda oynanacak Gold Cup'ın ardından futbola veda etmeyi planlıyor.
Şilili yıldız Medel de uzun süredir kendisine takım arıyor. Beşiktaş yönetimi de iki oyuncunun boşluğunda ön libero arayışlarına hız verdi.