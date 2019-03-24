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Beşiktaş'ta Bastien Toma sürprizi

Beşiktaş'ta seçim mesaisi devam ederken, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kadroda gençleşmeye gitmeyi düşünen Siyah Beyazlı yönetim listedeki bazı oyuncuları yakın takibe aldı.

24.03.2019 15:14 - Son Güncelleme: 24.03.2019 15:14
Beşiktaş'ta Bastien Toma sürprizi

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta Bastien Toma sürprizi

Seçimden önce yeni hocayı açıklamayacaklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, seçimden önce transfer listesini hazırlama niyetinde.

Beşiktaş'ta Bastien Toma sürprizi

Sezon sonuna kadar Guti ile devam edecek olan Beşiktaş'ta İspanyol hocanın da bu transfere onay verebileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Bastien Toma sürprizi

Orta sahada görev yapan Atiba sezon sonunda oynanacak Gold Cup'ın ardından futbola veda etmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta Bastien Toma sürprizi

Şilili yıldız Medel de uzun süredir kendisine takım arıyor. Beşiktaş yönetimi de iki oyuncunun boşluğunda ön libero arayışlarına hız verdi.

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