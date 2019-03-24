A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi

"EMRE ABİ DAHA TECRÜBELİ"

"Emre abi benden daha tecrübeli, duygularını kontrol edebilen biri. Hocaya yardımcı olmak açısından onun daha büyük rolü var. Ama ben de hocamı uzun zamandır tanıyorum. Gerçekten güzel bir ortam, hava var. Sizin de katkınız var. İnşallah yarın da gereğini yaparız."

"Taraftarlarımız bizi sonuna kadar desteklesinler. Bu duygularla oynanan bir maç. İnşallah onları mutlu edeceğiz."