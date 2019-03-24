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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde yarın Moldova'yı Eskişehir'de konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş ve milli yıldız Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi...

24.03.2019 18:16 - Son Güncelleme: 24.03.2019 18:19
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi

Burak Yılmaz'ın açıklamaları;

"2017'den bu yana geliştim. Daha fazla tecrübe kazandım. Milli Takım hepimizin olmak istediği yer. Ben burada her zaman heyecanlıyım. İnşallah yarın istediğimiz sonucu alırız."

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi

"Genç arkadaşlarımız var. Merih, Dorukhan... İyi bir ekibiz. Kişilere bakmaksızın her zaman Milli Takım'a destek olunmalı. Basın olarak sizler de bize çok destek oldunuz. Teşekkür ederiz. Çok genç arkadaşımız var bu desteği hissetmek onların hakkı."

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi

"CENK İLE BİRBİRİMİZİ İYİ ANLIYORUZ"

"Cenk ile geçmişte de beraber oynadım. Santrfor olarak benim gibi birinin daha sahada olması beni rahatlatıyor. Cenk ile birbirmizi iyi anlıyoruz. Cenk'in futbolculuğuyla, kişiliğiyle ilgili söylenecek çok fazla şey yok. Onunla oynamaktan mutluyum."

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi

"EMRE ABİ DAHA TECRÜBELİ"

"Emre abi benden daha tecrübeli, duygularını kontrol edebilen biri. Hocaya yardımcı olmak açısından onun daha büyük rolü var. Ama ben de hocamı uzun zamandır tanıyorum. Gerçekten güzel bir ortam, hava var. Sizin de katkınız var. İnşallah yarın da gereğini yaparız."

"Taraftarlarımız bizi sonuna kadar desteklesinler. Bu duygularla oynanan bir maç. İnşallah onları mutlu edeceğiz."

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi

"HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEK"

"Uzun vadede hedef Avrupa Şampiyonası'na gitmek... Orada olur muyum, bilmiyorum, yetişmeyebilir ama dışarıdan da olsa hedefim takıma destek olmak."

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