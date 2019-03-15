Beşiktaşlı Tolga Zengin kadro dışı kalmasının nedenleri ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolga Zengin bilmecesi nihayet ortaya çıktı. Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedenlerini okuyunca çok şaşıracaksınız.
15.03.2019 19:42
- Son Güncelleme: 15.03.2019 19:49
Siyah beyazlı takıma büyük umutlarla getirilen Tolga Zengin'in Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden, antrenmana, deplasmanlardan, kamplara ve maçlara kadar tüm hareketlerini kontrol altına alan Başkan Fikret Orman ve yönetimin topladığı bilgiler doğrultusunda masaya yatırıldı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuşularak kadro dışı kararı alındı.
DİĞER GALERİLER