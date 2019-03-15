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Beşiktaşlı Tolga Zengin kadro dışı kalmasının nedenleri ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolga Zengin bilmecesi nihayet ortaya çıktı. Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedenlerini okuyunca çok şaşıracaksınız.

15.03.2019 19:42 - Son Güncelleme: 15.03.2019 19:49
Beşiktaşlı Tolga Zengin kadro dışı kalmasının nedenleri ortaya çıktı!

Devre arası kampına alınmayarak kadro dışı bırakılan Tolga Zengin olayının perde arkasında ilginç detaylar ortaya çıktı.

Beşiktaşlı Tolga Zengin kadro dışı kalmasının nedenleri ortaya çıktı!

Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulunun, başarılı kalecinin takımda oluşturduğu negatif olayları tek tek inceleyerek kararını verdiği belirtildi.

Beşiktaşlı Tolga Zengin kadro dışı kalmasının nedenleri ortaya çıktı!

Siyah beyazlı takıma büyük umutlarla getirilen Tolga Zengin'in Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden, antrenmana, deplasmanlardan, kamplara ve maçlara kadar tüm hareketlerini kontrol altına alan Başkan Fikret Orman ve yönetimin topladığı bilgiler doğrultusunda masaya yatırıldı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuşularak kadro dışı kararı alındı.

Beşiktaşlı Tolga Zengin kadro dışı kalmasının nedenleri ortaya çıktı!

Başkan Fikret Orman, kulüp içi çalışanlarında şahit olduğu olayları toparlayarak Tolga Zengin'in kadro dışı kalmasının yapılan araştırmalar sonucunda yönetim kurulunda oy birliği ile alınmasına neden oldu.

Beşiktaşlı Tolga Zengin kadro dışı kalmasının nedenleri ortaya çıktı!

DHA'nın haberine göre 9 maddede Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedenleri şunlar;

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