Galatasaray'ın listesindeki Promes için Ajax'tan flaş açıklama
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Onyekuru için Monaco ile henüz anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı ekip rotasını Ajax forması giyen Promes'e çevirdi. Hollanda ekibinden de transfer söylentileriyle ilgili flaş bir açıklama geldi.
20.01.2021 15:00
- Son Güncelleme: 20.01.2021 15:00
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Ajax forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes olmuştu.
Sarı kırmızılıların Promes transferi için Ajax ile görüştüğü ve kiralık transfer üzerinde konuşulduğu kaydedilmişti.
GALATASARAY'A TRANSFER DE RAKİP
Galatasaray'ın dışında Hollandalı futbolcunun eski takımı Spartak Moskova'nın da Promes'i istediği belirtilirken Ajax'tan transfer için açıklama geldi.
Hollanda ekibinin Promes için gelen kiralama tekliflerini kabul etmeyeceği ve futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmak istediği belirtildi.
KİRALAMAK İSTEMİYORLAR
Hollanda basınında yer alan haberde ''Spartak Moskova, Promes için para ödemek istemiyor. Futbolcu için Ajax'a sadece kiralama teklifleri geldi. Ajax'ın Promes'i kiralaması mümkün gözükmüyor.'' sözlerine yer verildi.