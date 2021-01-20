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Galatasaray'ın listesindeki Promes için Ajax'tan flaş açıklama

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Onyekuru için Monaco ile henüz anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı ekip rotasını Ajax forması giyen Promes'e çevirdi. Hollanda ekibinden de transfer söylentileriyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

20.01.2021 15:00 - Son Güncelleme: 20.01.2021 15:00
Galatasaray'ın listesindeki Promes için Ajax'tan flaş açıklama

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Ajax forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın listesindeki Promes için Ajax'tan flaş açıklama

Sarı kırmızılıların Promes transferi için Ajax ile görüştüğü ve kiralık transfer üzerinde konuşulduğu kaydedilmişti.

Galatasaray'ın listesindeki Promes için Ajax'tan flaş açıklama

GALATASARAY'A TRANSFER DE RAKİP
Galatasaray'ın dışında Hollandalı futbolcunun eski takımı Spartak Moskova'nın da Promes'i istediği belirtilirken Ajax'tan transfer için açıklama geldi.

Galatasaray'ın listesindeki Promes için Ajax'tan flaş açıklama

Hollanda ekibinin Promes için gelen kiralama tekliflerini kabul etmeyeceği ve futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmak istediği belirtildi.

Galatasaray'ın listesindeki Promes için Ajax'tan flaş açıklama

KİRALAMAK İSTEMİYORLAR
Hollanda basınında yer alan haberde ''Spartak Moskova, Promes için para ödemek istemiyor. Futbolcu için Ajax'a sadece kiralama teklifleri geldi. Ajax'ın Promes'i kiralaması mümkün gözükmüyor.'' sözlerine yer verildi.