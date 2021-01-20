Galatasaray'ın listesindeki Promes için Ajax'tan flaş açıklama

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. Onyekuru için Monaco ile henüz anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı ekip rotasını Ajax forması giyen Promes'e çevirdi. Hollanda ekibinden de transfer söylentileriyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

20.01.2021 15:00 - Son Güncelleme: 20.01.2021 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





