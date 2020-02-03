Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve sevgilisi Cansu Gezer mahkemelik oldu: Senin hayatını bitireceğim
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki genç yıldızı Dorukhan Toköz, Ekim ayında Aytemiz Alanyaspor maçında ağır bir sakatlık geçirmişti. Sonrasında ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Dorukhan Toköz'un sevgilisine 'Seni ve ailenin hayatını bitireceğim.' dediği iddia edildi. İşte şaşırtan haberin ayrıntıları...
03.02.2020 09:11
- Son Güncelleme: 03.02.2020 09:27
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