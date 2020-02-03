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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve sevgilisi Cansu Gezer mahkemelik oldu: Senin hayatını bitireceğim

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki genç yıldızı Dorukhan Toköz, Ekim ayında Aytemiz Alanyaspor maçında ağır bir sakatlık geçirmişti. Sonrasında ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Dorukhan Toköz'un sevgilisine 'Seni ve ailenin hayatını bitireceğim.' dediği iddia edildi. İşte şaşırtan haberin ayrıntıları...

03.02.2020 09:11 - Son Güncelleme: 03.02.2020 09:27
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve sevgilisi Cansu Gezer mahkemelik oldu: Senin hayatını bitireceğim

Siyah beyazlı taraftarlar, 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan ve 4 ay sonra sahalara antrenmanlara başlayan Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüşünü dört gözle beklerken, genç futbolcuyla ilgili gelen haber şok etti.

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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve sevgilisi Cansu Gezer mahkemelik oldu: Senin hayatını bitireceğim

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaşlı Dorukhan ile 9 aydır ilişki yaşadığı Cansu Gezer, mahkemelik oldu.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve sevgilisi Cansu Gezer mahkemelik oldu: Senin hayatını bitireceğim

BENİ KOVDU
Gezer, 23 yaşındaki futbolcunun kendisini 'Beni aldattın' diyerek evden kovduğunu, ardından da medyaya konuşmaması için tehdit ettiğini belirtti.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve sevgilisi Cansu Gezer mahkemelik oldu: Senin hayatını bitireceğim

4 AYLIK YASAK
Genç kız, mahkemede eski sevgilisi hakkında şöyle konuştu: "Beni 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim. Sana onca yaptıklarım haram zıkkım olsun' diye tehdit etti."

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve sevgilisi Cansu Gezer mahkemelik oldu: Senin hayatını bitireceğim

Mahkeme, Dorukhan Toköz'e, Cansu Gezer'e dört ay yaklaşmama cezası verdi.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve sevgilisi Cansu Gezer mahkemelik oldu: Senin hayatını bitireceğim

Cansu Gezer, "Dorukhan sakatlandığında ona baktım, çamaşırlarını bile yıkadım" dedi.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve sevgilisi Cansu Gezer mahkemelik oldu: Senin hayatını bitireceğim
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