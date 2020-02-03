Super Bowl'da 50 yıl sonra şampiyonluk geldi! Shakira ve Jennifer Lopez rüzgarı esti

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, hem 50 yıl sonra bir ilke hem de Shakira ve Jennifer Lopez'in muhteşem şovuna sahne oldu. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti ve 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

03.02.2020 08:34 - Son Güncelleme: 03.02.2020 08:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





