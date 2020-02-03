Galatasaray-Kayserispor maçı hakkında flaş sözler: Oynamasa kimse aramaz!
Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda konuğu Hes Kablo Kayserispor'du. Sarı-kırmızılılar Adem Büyük, Ryan Donk ve Feghouli'nin golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü Muris Mesanovic'ten geldi. Galatasaray'ın evinde kazandığı bu 3 puan sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi ve dikkat çeken ifadeler kullandılar. İşte o yorumlar...
ZEKİ UZUNDURUKAN - FARK ERİDİ BİLE
Lider Sivasspor ve Fenerbahçe'nin maçlarını kaybetmesi, Galatasaray'ın Kayserispor maçına ekstra bir motivasyonla çıkmasını sağlamış. Hatta Galatasaray taraftarı da dun tribünleri doldurarak şampiyonluğa inanmışlar görüntüsü oluşturdu. Birinci dakikadan itibaren tek taraflı bir maç izledik. Yani Cimbom, güle oynaya tek kale bir maç oynadı; art arda güzel goller buldu. Hem de Saracchi ve Falcao'nun yokluğuna rağmen...
"GALATASARAY'IN YARIŞA ORTAK OLMASINI SAĞLAYAN İSİM OLDU"
Donk'un attığı bir gol var ki; jeneriklikti. Kenarda Fatih Terim de bu güzel golden sonra ilginç hareketler yaparak, şaşkınlığını ifade etti. Gerçekten şahane bir goldü. Daha düne kadar 'Galatasaray yarıştan koptu' diyenler, şimdilerde 'sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışının göbeğinde' olduğunu söylemeye başladılar. Düşünsenize her maçtan sonra 'Biz şampiyon olacağız' diyen Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sadece 1 puanlık fark kaldı. Arda Turan tartışmaları bittikten sonra Galatasaray kendine geldi ve sahaya döndü. Başkan Mustafa Cengiz, bu kronikleşen Arda Turan krizini bitirerek, Galatasaray'ın yarışa ortak olmasını sağlayan isim oldu.
"ÖMER BAYRAM VE DONK'U KÜRSÜYE ÇIKARIYORUM"
Galatasaray daha ilk yarıda 3 puanı cebine koyduktan sonra ikinci yarıda yorulmadan farka gitmeyi hedefledi. Şöyle bir baktığımda maçın en iyileri olarak Donk'u ve Ömer Bayram'ı kürsüye çıkarıyorum. Türkiye'nin en formda ve en başarılı hakemi Zorbay Küçük dün Türk Telekom Stadı'nda iyi bir maç yönetti. Bu farklı galibiyetin ardından zirve yarışına ağırlığını koyan bir Galatasaray var artık. Hem de Onyekuru gibi bir yıldızı da döndü... Maçın sonlarında bulduğu fırsatı Feghouli'ye attırdığı golle iyi kullandı.Kayserispor ise yaptığı hoca değişikliği ve yeni transferlerle oyun olarak biraz ivme kazanmış. Ligin ilk yarısına oranla daha fazla puan toplar bu Kayserispor...
SERKAN KORKMAZ - OYUN HALA KÖTÜ
Dün akşamın Galatasaray adına en görkemli notu tribünleri dolduran 33 bin taraftardı. Ligin en zayıf takımı karşısıda soğuk havada TT Stadı'nın yolunu tutan bu taraftara layık bir oyun bir kez daha sahne almadı. Diyeceksiniz ki 'Daha ne olsun?', ben de diyorum ki 'Ligde Kayserispor gibi bir rakip bir tane daha yok. Seri, Belhanda, Emre orta sahası ile ancak kendi sahanızda Kaysrispor'la oynarken kazanabilirsiniz. Yedeklerde Ahmet Çalık ve hatta genç stoper Emin varken Fatih hocanın Donk'u savunma bloğunda oynatma lüksü bence yoktu.
"KADIKÖY DEPLASMANINDA AHMET-MARCAO İKİLİSİ MACERA OLUR"
Hollandalı, Kayserspor filelerine öyle güzel bir gol attı ki bu takımın kanatları ve kale dışında her mevkisinde oynayabileceğini bir kez daha ispatladı. Donk'un Lemina da varken öncelikli mevkisinin orta saha olduğunu ısrarla vurgulamak isterim.
Bir yanım Fatih hocaya hak vermiyor değil. Bu aralar fikstür müsait... Kimse farkında değil ama ciddi maçlar yaklaşıyor. Kadıköy deplasmanında Ahmet Çalık-Marcao gibi bir stoper ikilisi de hayli bir macera olur doğrusu.