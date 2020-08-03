Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor! Lille'e transfer olup Fransa'ya giden Burak...

ALYANS TAKILDI

Yılmaz'ın eşine yeniden evlenme teklif etmesiyle de çift, ikinci kez nikâh masasına oturma kararı almıştı. Önden dini nikâhı kıyan ikili, resmi nikâhlarını ise Fransa'da Türk Konsolosluğu'nda kıydıracak. Kızları Nazlı ve Derin için Lille'de okul bakan Yılmaz, geçen cuma Fransa'ya uçtu.