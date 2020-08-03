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Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor! Lille'e transfer olup Fransa'ya giden Burak...

Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, özel hayatında da sil baştan yapmaya hazırlanıyor. 2 yıllık sözleşmeye imzasını atan Burak Yılmaz şimdi de eski eşi İstem Atilla ile nikah masasına oturacak.

03.08.2020 09:31 - Son Güncelleme: 03.08.2020 09:31
Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor! Lille'e transfer olup Fransa'ya giden Burak...

Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa'ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, gitmeden önce eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikâh kıydı.

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Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor! Lille'e transfer olup Fransa'ya giden Burak...

Hürriyet'in haberine göre; çift, Fransa'ya gitmeden önce ilişkilerine bir isim koymak istedi.

Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor! Lille'e transfer olup Fransa'ya giden Burak...

Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti.

Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor! Lille'e transfer olup Fransa'ya giden Burak...

Yakın dostları Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle ikili, kızlarının hatırı için kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve 1 yıl sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.

Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor! Lille'e transfer olup Fransa'ya giden Burak...

ALYANS TAKILDI
Yılmaz'ın eşine yeniden evlenme teklif etmesiyle de çift, ikinci kez nikâh masasına oturma kararı almıştı. Önden dini nikâhı kıyan ikili, resmi nikâhlarını ise Fransa'da Türk Konsolosluğu'nda kıydıracak. Kızları Nazlı ve Derin için Lille'de okul bakan Yılmaz, geçen cuma Fransa'ya uçtu.

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