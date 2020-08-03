Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor! Lille'e transfer olup Fransa'ya giden Burak...
Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, özel hayatında da sil baştan yapmaya hazırlanıyor. 2 yıllık sözleşmeye imzasını atan Burak Yılmaz şimdi de eski eşi İstem Atilla ile nikah masasına oturacak.
03.08.2020 09:31
- Son Güncelleme: 03.08.2020 09:31
ALYANS TAKILDI
Yılmaz'ın eşine yeniden evlenme teklif etmesiyle de çift, ikinci kez nikâh masasına oturma kararı almıştı. Önden dini nikâhı kıyan ikili, resmi nikâhlarını ise Fransa'da Türk Konsolosluğu'nda kıydıracak. Kızları Nazlı ve Derin için Lille'de okul bakan Yılmaz, geçen cuma Fransa'ya uçtu.
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