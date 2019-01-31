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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa İstanbul'da! (Shinji Kagawa kimdir?)

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Süper Lig takımlarının her birinden transfer bombaları peş peşe geliyor. Tüm transfer dönemi boyunca sessizliğini koruyan Beşiktaş önce Tolgay Arslan ardından Japon yıldız Shinji Kagawa transferi ile bombayı patlattı. Dünyaca ünlü yıldız Shinji Kagawa İstanbul'a geldi. Daha önce Borussia Dortmund ve Manchester United formaları giyen Shinji Kagawa kimdir? İşte Kagawa'nın hayatına dair tüm detaylar...

31.01.2019 16:37 - Son Güncelleme: 31.01.2019 16:44
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa İstanbul'da! (Shinji Kagawa kimdir?)

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa İstanbul'da.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa İstanbul'da! (Shinji Kagawa kimdir?)

Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, 1,1 milyon euro ücret ödeyecek. Beşiktaş, 1,6 milyon euro karşılığında ise Kagawa'nın bonservisini satın alabilecek.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa İstanbul'da! (Shinji Kagawa kimdir?)

SHINNJI KAGAWA KİMDİR?

17 Mart 1989 tarihinde Kobe'de dünyaya geldi. Futbola ilkokul yıllarında başladı. Altyapı eğitimini Kobe NK FC'de ve FC Myag Barcelona'da aldı. 17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına transfer oldu. Takıma katıldığı sezon Cerezo Osaka 2. Lig'e düştü.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa İstanbul'da! (Shinji Kagawa kimdir?)

KAGAWA'NIN KARİYERİ

Japonya 2. Ligi'nde mücadele eden Kagawa 2009 yılında bu ligde gol kralı olarak takımını yeniden 1. lige taşıdı. 2010'da Bundesliga takımlarından Borussa Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Lig elemelerinde Karabağ'a 2 gol toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4 gol attı.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa İstanbul'da! (Shinji Kagawa kimdir?)

Bundesliga'da ise 17 maçta 8 gol atarak takımının ilk yarıyı lider bitirmesinde etkili oldu. 2012'de Manchester United ile anlaşmıştır. Premier League'de hat-trick yapan ilk Japon futbolcu olmuştur.

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