Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa İstanbul'da! (Shinji Kagawa kimdir?)
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Süper Lig takımlarının her birinden transfer bombaları peş peşe geliyor. Tüm transfer dönemi boyunca sessizliğini koruyan Beşiktaş önce Tolgay Arslan ardından Japon yıldız Shinji Kagawa transferi ile bombayı patlattı. Dünyaca ünlü yıldız Shinji Kagawa İstanbul'a geldi. Daha önce Borussia Dortmund ve Manchester United formaları giyen Shinji Kagawa kimdir? İşte Kagawa'nın hayatına dair tüm detaylar...
31.01.2019 16:37 - Son Güncelleme: 31.01.2019 16:44
KAGAWA'NIN KARİYERİ
Japonya 2. Ligi'nde mücadele eden Kagawa 2009 yılında bu ligde gol kralı olarak takımını yeniden 1. lige taşıdı. 2010'da Bundesliga takımlarından Borussa Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Lig elemelerinde Karabağ'a 2 gol toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4 gol attı.
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