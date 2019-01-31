Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa İstanbul'da! (Shinji Kagawa kimdir?)

KAGAWA'NIN KARİYERİ

Japonya 2. Ligi'nde mücadele eden Kagawa 2009 yılında bu ligde gol kralı olarak takımını yeniden 1. lige taşıdı. 2010'da Bundesliga takımlarından Borussa Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Lig elemelerinde Karabağ'a 2 gol toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4 gol attı.