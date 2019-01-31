Beşiktaş'ın yıldızı Kagawa'nın sevgilisi sosyal medyayı salladı! Futbolcuları eşleri ve sevgilileri
Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş bombayı patlattı, Japon yıldız Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi. Şimdi ise Kagawa'nın özel hayatında dair her şey merak ediliyor. Bunlarında başında sevgilisi geliyor. Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. İşte başta Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa olmak üzere, futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
31.01.2019 19:09
- Son Güncelleme: 31.01.2019 20:13
Beşiktaş, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen Japon yıldız, Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi. Kagawa'nın Türkiye'ye gelişi büyük yankı uyandırdı. Ancak Kagawa hakkında en çok merak edilen şey kariyeri değil...
Özel hayatı oldukça merak edilen Kagawa hakkında en çok merak edilen şeylerden biri özel hayatı oldu. Bunun başında da Kagawa'nın sevgilisi geliyor. Sosyal medya hesabından oldukça cesur pozlar paylaşan Kagawa'nın sevgilisi Instagram'ı sallıyor.
İşte Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki
FUTBOLCULARIN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ
Serdar Aziz ve Tuğçe Aziz