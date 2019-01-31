Beşiktaş'ın yıldızı Kagawa'nın sevgilisi sosyal medyayı salladı! Futbolcuları eşleri ve sevgilileri

Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş bombayı patlattı, Japon yıldız Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi. Şimdi ise Kagawa'nın özel hayatında dair her şey merak ediliyor. Bunlarında başında sevgilisi geliyor. Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. İşte başta Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kagawa olmak üzere, futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

31.01.2019 19:09 - Son Güncelleme: 31.01.2019 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





