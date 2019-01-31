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Tolgay Arslan Fenerbahçe formasını giydi!

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı 3 milyon Euro karşılığında transfer etti. Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla ilk pozunu verdi.

31.01.2019 15:43 - Son Güncelleme: 31.01.2019 15:45
Tolgay Arslan Fenerbahçe formasını giydi!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için uğraşan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan transferi nihayet sona erdi.

Tolgay Arslan Fenerbahçe formasını giydi!

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı 3 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Tolgay Arslan Fenerbahçe formasını giydi!

Tolgay Arslan, Fenerbahçe'den Beşiktaş'ta kazandığı rakamın aynısı alacak.

Tolgay Arslan Fenerbahçe formasını giydi!

Beşiktaş, pazarlıkların başında Tolgay Arslan için 5 milyon Euro Şener Özbayraklı'yı isterken ilerleyen süreçte iki kulüp arasındaki anlaşma nihayet sağlandı.

Tolgay Arslan Fenerbahçe formasını giydi!

Tolgay Arslan Fenerbahçe formasıyla ilk pozunu böyle verdi.

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