Tolgay Arslan Fenerbahçe formasını giydi!
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı 3 milyon Euro karşılığında transfer etti. Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla ilk pozunu verdi.
31.01.2019 15:43
- Son Güncelleme: 31.01.2019 15:45
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için uğraşan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan transferi nihayet sona erdi.
Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı 3 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Tolgay Arslan, Fenerbahçe'den Beşiktaş'ta kazandığı rakamın aynısı alacak.
Beşiktaş, pazarlıkların başında Tolgay Arslan için 5 milyon Euro Şener Özbayraklı'yı isterken ilerleyen süreçte iki kulüp arasındaki anlaşma nihayet sağlandı.
Tolgay Arslan Fenerbahçe formasıyla ilk pozunu böyle verdi.